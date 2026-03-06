Greift der Staat beim Benzinpreis ein? Der Kanzler will vor einer Entscheidung das Ergebnis der aktuellen Prüfung der Preisentwicklung abwarten.

München (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will vor einer Entscheidung über einen möglichen Spritrabatt noch abwarten. «Wir prüfen die Entwicklung auf den Märkten», sagte er nach dem Spitzengespräch mit Vertretern der Wirtschaftsverbände in München auf eine entsprechende Frage. Bevor diese Prüfung nicht abgeschlossen sei, «können wir dazu keine abschließende Stellungnahme abgeben».

Am besten wäre es, «wenn dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird und wir auch die Energiepreise anschließend wieder auf dem Niveau sehen, das wir vorher hatten», sagte Merz. Vor dem Krieg seien die Preise an den Tankstellen im Großen und Ganzen akzeptabel gewesen. «Da wollen wir so schnell wie möglich auch wieder hin.»