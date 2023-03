Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der allumfassende Automobil- und Nutzfahrzeugkonzern Daimler AG ist Vergangenheit. Seit Ende 2021 sind die jeweiligen Kerngeschäfte getrennt – in die Daimler Truck AG und in die Mercedes-Benz Group AG. Deren erste Bilanzpressekonferenz am Donnerstag war vom Ukraine-Krieg überschattet. Aktionäre können sich dennoch freuen.

Denn Vorstand und Aufsichtsrat wollen der für 29. April vorgesehenen Hauptversammlung eine erheblich erhöhte Dividende von 5 (Vorjahr: 1,35 Euro) vorschlagen. 70 Cent davon stellen