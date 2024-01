Trotz der schwierigen Wirtschaftslage hat der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck 2023 seine Verkaufszahlen gegenüber dem Vorjahr insgesamt leicht gesteigert.

Der Absatz stieg um 1 Prozent auf 526.054 Lastwagen und Busse, wie der Dax-Konzern am Montag mitteilte. Während Daimler Truck auf seinem größten Markt in Nordamerika 4 Prozent mehr verkaufte, ging der Absatz bei der in Europa und Südamerika vertretenen Marke Mercedes-Benz-Lkw um 5 Prozent auf 158.511 Fahrzeuge zurück (2022: 166.369). Wichtigster Produktionsstandort der Marke Mercedes-Benz-Lkw ist das Lastwagenwerk im südpfälzischen Wörth mit rund 11.000 Beschäftigten. Als Grund für den Rückgang nannte das Unternehmen eine schwache Marktentwicklung in Brasilien. Ein Plus von 3 Prozent konnte dagegen in Asien erreicht werden. In der Bussparte setzte Daimler Truck 9 Prozent mehr Fahrzeuge ab.

Konzernchef Martin Daum betonte am Montag eine anhaltend schwierigen Versorgungslage, die einen noch höheren Absatz verhindert habe. Er sei aber zuversichtlich, die finanziellen Ambitionen für 2023 zu erreichen. Daum hob hervor, dass sich der Absatz von batterieelektrischen Fahrzeugen mehr als verdreifacht habe.

Zahlen zu den einzelnen Standorten sowie eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 will das Unternehmen am 1. März bekanntgeben.

Neue Finanzvorständin

Fündig geworden ist Daimler Truck bei seiner Suche für den Chefposten des Finanzressorts. Eva Scherer werde ab April als neues Vorstandsmitglied Finanzchefin, teilte das Unternehmen mit. Scherer kommt von Siemens, wo sie zuletzt weltweit für den Bereich Investor Relations verantwortlich war. Aktuell führt Martin Daum das Finanzressort kommissarisch, weil Finanzchef Jochen Goetz Anfang August bei einem Unglücksfall ums Leben gekommen war.