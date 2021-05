Benachteiligte Jugendliche dürfen nicht weiter abdriften. Es droht sonst die Zerrüttung der Gesellschaft. Berufschancen sind deshalb wichtig.

Das Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung ist bekannt für seinen guten Draht zum Puls der heimischen Wirtschaft. Es versorgt politische Entscheidungsträger und interessierte Öffentlichkeit mit harten Fakten und in der Regel verlässlichen Prognosen. Insofern mag es auf den ersten Blick verwundern, wenn sich dieser Hort der Wirtschaftswissenschaft einem Thema wie dem Mentoring stark benachteiligter Jugendlicher widmet und das auch noch mit einem sich über vier Jahre erstreckenden Projekt. Aber in einem Land, dessen Bevölkerung ohne Zuwanderung schrumpft und das arm an Rohstoffen ist, gibt es wenig Wichtigeres als gute Arbeitskräfte. Wenn Kinder mit Migrationshintergrund, Jugendliche von Brennpunktschulen und aus Problemvierteln der Städte oder der Nachwuchs alleinerziehender Eltern abgehängt werden und sich solche Armutskarrieren oft über Generationen hinweg vererben, zerrüttet das auf Dauer die Gesellschaft. Es schafft bei Betroffenen ein Bewusstsein für Ungerechtigkeit, das sich in vielerlei negativen Auswüchsen Bahn brechen kann.

Deshalb wäre es ein doppelter Gewinn, könnte man diese Nachteile für den Einzelnen und die Gesellschaft als Ganzes in einen beiderseitigen Vorteil verwandeln. Gerade für die schlimmsten Fälle, die vielfach als hoffnungslos abgestempelt werden, ist das offenkundig möglich, wie die Ifo-Studie belegt. Der Aufwand ist sogar überschaubar, der Nutzen beeindruckend. Voraussetzung ist, man spricht die Sprache der Betroffenen und begegnet ihnen auf Augenhöhe – nicht von oben herab.