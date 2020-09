Die Schweiz feiert einen neuen Meilenstein für den umweltschonenden Alpentransit: am Freitag hat Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga das drittgrößte Tunnelbauprojekt, den 15,4 Kilometer langen Ceneri-Basistunnel, in Camorino im Kanton Tessin eröffnet.

Er sei zusammen mit Gotthard- und Lötschberg-Tunnel „das Herzstück des wichtigsten Bahnkorridors zwischen Nordsee und Mittelmeer“, sagte sie. Der Tunnel ist das letzte Puzzlestück einer Eisenbahnstrecke ohne große Steigungen durch die Schweizer Alpen. Der reguläre Betrieb beginnt im Dezember.

Der Ceneri ist das dritte große Tunnelprojekt der Schweiz im Rahmen ihrer Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (Neat). Mehr als zehn Jahre wurde im Tessin gesprengt und gewerkelt. Die Kosten von umgerechnet knapp 22 Milliarden Euro für alle Neat-Tunnel sind ein dicker Brocken. Allein der Ceneri-Durchstich kostete nach offiziellen Angaben rund 3,3 Milliarden Euro.

Die Neat besitzt einen starken Rückhalt in der Bevölkerung, die sich in zwei Volksabstimmungen dafür ausgesprochen hatte. Das begrenzt den Drang zu Einsprachen. Hinzu kommt ein starkes innenpolitisches Motiv. Ein weiterer Volksentscheid, die sogenannte Alpen-Initiative, verlangte 1994 aus ökologischen Gründen eine weitgehende Verlagerung des Fernverkehrs in den Bergen von der Straße auf die Schiene. Später wurde es konkret: Nicht mehr als 650.000 Lkw sollten jedes Jahr durch die Schweizer Alpen rollen. 2019 waren es immer noch knapp 900.000. Die Neat soll diesen Verkehr weiter reduzieren

Die Flachbahn der Neat macht sie auch zu einer Schnellbahn. Die Züge können zumindest im Personenverkehr mit Tempo 200 durch die Berge düsen. Denn Touristen und Geschäftsleute sollen von der neuen Kürze ebenfalls profitieren. Mailand ist dann von Zürich aus nur noch gut drei Stunden entfernt, die „Sonnenstube“ Tessin weniger als zwei Stunden.

Deutschland hinkt seinen Zusagen hoffnungslos hinterher. Vor allem auf den 182 Kilometern zwischen Karlsruhe und Basel klemmt es an vielen Ecken und Enden. Vor diesem Hintergrund werden bei der Regierung in Bern Pläne für eine Ausweichroute durch Frankreich gewälzt. Sie würde über Straßburg und Metz zunächst nach Belgien führen. Wirklich spruchreif ist noch nichts. Aber die schweizerische Regierung stellt sich auf eine substanzielle finanzielle Beteiligung ein.

Das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen (NEE), das in Deutschland die Interessen von Konkurrenten der Deutschen Bahn (DB) im Güterverkehr vertritt, würdigte am Freitag die Verdienste der Schweiz: „Mit der heutigen Eröffnung des rund 15 Kilometer langen Ceneri-Basistunnels in südlichen Kanton Tessin wird das Prinzip der ,Flachbahn’ durchgängig zwischen den Nordseehäfen, Deutschland und Norditalien Realität. Ab dem Fahrplanwechsel sinken die Kosten und die Transportzeit, so dass die Schiene wettbewerbsfähiger wird und die Verlagerung von der Straße einen neuen Schub bekommt“, sagte NEE-Geschäftsführer Peter Westenberger. Gleichzeitig kritisierte er die Versäumnisse in Deutschland. Das Nadelöhr in Deutschland zwischen Karlsruhe und Basel behindere den verkehrlichen und wirtschaftlichen Erfolg der gesamten übrigen Ausbaumaßnahmen, was in der Schweiz zu Recht für viel Ärger sorge.