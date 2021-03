Die große Nachfrage nach Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung in der Corona-Pandemie hat sich positiv auf das Geschäft des Medizinartikelherstellers Paul Hartmann ausgewirkt. In einzelnen Segmenten sanken die Umsätze jedoch, wie Hartmann am Dienstag in Heidenheim mitteilte.

In Geschäftsjahr 2020 erzielte der Mutterkonzern der Karl Otto Braun GmbH (KOB) in Wolfstein im Landkreis Kusel demnach einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro, das Umsatzwachstum liegt laut Hartmann bei 14,6 Prozent. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) belief sich auf 292,4 Millionen Euro (2019: 211,9 Mio. Euro).

Das Umsatzplus bei Desinfektionsmitteln, Masken oder Untersuchungshandschuhen habe die Corona-bedingten Umsatzrückgänge bei OP-Sets und Verbandsstoffen wegen verschobener Operationen mehr als ausgleichen können, sagte Vorstandschefin Britta Fünfstück. Für Hartmann arbeiten weltweit 10.644 Menschen (30. September 2020).