Ab Ende 2023 sollen stündlich Züge der S-Bahn Rhein-Neckar, die bisher in Germersheim enden, weiter über Wörth nach Karlsruhe fahren. Damit gibt es beispielsweise mehr Direktverbindungen von Speyer nach Karlsruhe und von Bellheim nach Ludwigshafen.

Die künftigen S-Bahn-Züge ersetzen nach RHEINPFALZ-Informationen zwischen Germersheim und Karlsruhe in den meisten Fällen einen Eilzug der Karlsruher Stadtbahn, der ergänzend zum stündlichen Grundtakt fährt. Die Grundtakt-Stadtbahnzüge bedienen zwischen Germersheim und Wörth alle Halte und fahren in Karlsruhe nicht zum Hauptbahnhof, sondern in die Innenstadt. Die zusätzlich am Nachmittag fahrenden Eilzüge bedienen in der Pfalz nur einen Teil der Halte und in Karlsruhe unter anderem den Albtalbahn und den Vorplatz des Hauptbahnhofs. Diese Stadtbahn-Eilzüge werden ab Ende 2023 durch die Züge der S-Bahn Rhein-Neckar ersetzt, die zusätzlich auch vormittags zu Zeiten fahren sollen, in denen es bisher kein Angebot über den stündlichen Grundtakt hinaus gibt.

Seit Ende 2006 fährt die S-Bahn Rhein-Neckar über Speyer (den Endpunkt bei Betriebaufnahme im Dezember 2003) hinaus bis nach Germersheim. Ende 2010 wurde der Stadtbahnbetrieb zwischen Karlsruhe und Germersheim aufgenommen. Dieses Stadtbahnprojekt wurde im Kreis Germersheim von einem breiten politischen Konsens getragen, wobei allerdings die Führungsrolle eindeutig bei der CDU lag, die mit Fritz Brechtel den Landrat und mit Thomas Gebhart und Marin Brandl auch die direkt gewählten Abgeordneten in Bundestag und Landtag stellt.

Stadtbahnbetrieb oft unzuverlässig

Die Freude am Stadtbahnangebot wurde allerdings stark getrübt durch die Unzuverlässigkeit des Betriebs, deren wichtigste Ursachen die Großbaustelle in der Karlsruher Innenstadt und zeitweise auch akuter Personalmangel bei der Karlsruher AVG waren. Zudem wurde deutlich, dass zwar der größte Teil des Kreises Germersheim nach Karlsruhe orientiert ist und damit von der Direktverbindung mit der Stadtbahn in die Karlsruher Innenstadt profitiert, es aber auch Verkehrsströme in Richtung Norden etwa nach Speyer und Ludwigshafen gibt. Für sie hat sich in vielen Fällen das Angebot im Vergleich zu früheren Direktverbindungen verschlechtert. Deshalb wurden in den vergangenen Jahren Forderungen immer lauter, die Strecke von Germersheim nach Wörth ins Netz der S-Bahn Rhein-Neckar einzubinden.

Verkehrsvertrag mit AVG läuft bis Ende 2023

Eine solche Einbindung, die über einzelne Züge hinaus geht, ist aber kaum möglich, solange der Verkehrsvertrag mit der Karlsruher AVG läuft. Die Laufzeit dieses Vertrags endet mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2023. Ab diesem Zeitpunkt soll das Liniennetz neu geordnet werden. Das stündliche Grundangebot mit der Bedienung aller Haltestellen wird weiterhin durch die Stadtbahn der AVG sichergestellt. Zusätzlich fährt montags bis freitags der aus Richtung Ludwigshafen kommende Zug der S-Bahn Rhein-Neckar, der bisher in Germersheim endet, weiter über Wörth nach Karlsruhe. Dabei ergibt sich im Regelfall ein Zuglauf, der in Karlsruhe beginnt und nach Fahrt über Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, Germersheim und Wörth wieder in Karlsruhe endet. Ein zweiter Zug pro Stunde, der in Bruchsal beginnt und bis Germersheim die selbe Strecke befährt, fährt ab Germersheim über Graben-Neudorf zu seinem Ausgangsbahnhof Bruchsal. Auch bei dieser Linie sind also Ausgangs- und Endbahnhof identisch.

Auf der Linie S 6 werden S-Bahn-Triebwagen frei

Die künftigen S-Bahn-Zugleistungen zwischen Germersheim und Karlsruhe können über eine Mehrkilometerklausel des laufenden S-Bahn-Vertrags bestellt werden. Fahrzeuge dafür stehen zur Verfügung, weil im Dezember 2021 die bisher auf der S 6 zwischen Mannheim und Mainz eingesetzten Triebwagen der Baureihe 425 von neuen „Mireo“-Fahrzeugen (Baureihe 463) abgelöst werden.

Das künftige Angebot auf der Strecke von Germersheim nach Wörth ähnelt der Situation auf dem Abschnitt zwischen Kaiserslautern und Homburg. Hier fährt stündlich ein Zug der S-Bahn Rhein-Neckar, der alle Halte bedient. Außerdem gibt es ebenfalls stündlich einen Zug der Regionalbahn-Linie RB 71 von Kaiserslautern nach Saarbrücken (und meist darüber hinaus, teilweise bis nach Trier). Die RB 71 bedient zwischen Kaiserslautern und Homburg in der Regel vier der sieben Zwischenhalte, für die sich dadurch ein etwa halbstündliches Angebot ergibt. Hinzu kommt noch der mindestens im Zwei-Stunden-Takt verkehrende Regional-Express RE 1, der auf diesem Abschnitt nur in Landstuhl hält. Einen Regional-Express (RE) im Zwei-Stunden-Takt gibt es mit dem RE 4 von Mainz nach Karlsruhe auch zwischen Germersheim und Karlsruhe. Er fährt allerdings nicht über Wörth, sondern über Philippsburg und Graben-Neudorf.

Kommentar: Gute Lösung