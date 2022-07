Die rund 11.000 Beschäftigten in der Geld- und Wert-Branche erhalten vom 1. August 2022 an deutlich mehr Geld.

Darauf haben sich die Gewerkschaft Verdi und die Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste in der Nacht zum Donnerstag verständigt. Je nach Tätigkeit und Region werden die Gehälter laut Verdi um Festbeträge angehoben, die im ersten Schritt eine Anhebung zwischen 7,5 Prozent und 11,7 Prozent ausmachen. Im zweiten Schritt zum 1. August 2023 liegen die Erhöhungen umgerechnet zwischen 3,25 Prozent und 4,7 Prozent.

In Rheinland-Pfalz künftig 18,09 Euro pro Stunde

In Rheinland-Pfalz, wo die Branche nach Verdi-Angaben rund 800 Mitarbeiter beschäftigt, steigen die Löhne von derzeit 16,60 Euro auf zunächst 18,09 Euro pro Stunde; im zweiten Schritt dann auf 18,91 Euro. Das sei ein monatliches Plus von fast 260 Euro brutto, sagte der zuständige Verdi-Sekretär Jürgen Rinke-Oster. In Prozenten stiegen die Löhne im Land um zunächst 9 und anschließend nochmals um 4,5 Prozent.

Verdi-Verhandlungsführerin Sonja Austermühle sagte, mit dem Abschluss sei eine „echte Reallohnsicherung“ gelungen. Von Arbeitgeberseite hieß es, man sei „an die absolute Grenze des wirtschaftlich Leistbaren gegangen“.

Verdi hatte in den vergangenen Tagen bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen, in deren Folge an manchen Geldautomaten offenbar das Bargeld knapp wurde.

