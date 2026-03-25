Die Tarifverhandlungen für die 585.000 Beschäftigten in der Chemie- und Pharmaindustrie sind am Mittwoch erfolgreich abgeschlossen worden.

In der dritten bundesweiten Verhandlungsrunde einigten sich die Gewerkschaft IG BCE und der Chemie-Arbeitgeberverband BAVC am Mittwoch auf eine Lohnerhöhung in zwei Schritten. Demnach steigen die Entgelte zum Januar 2027 um 2,1 Prozent; zum Januar 2028 folgt eine weitere Erhöhung um 2,4 Prozent. Daneben enthält der neue Tarifvertrag Regelungen zur Sicherung der Beschäftigung. Dafür sind in diesem Jahr 300 Euro pro Beschäftigten vorgesehen; die gleiche Summe soll auch im kommenden Jahr fließen. Das Geld fließt in den seit 2010 bestehenden Demografiefonds der Branche. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 27 Monaten.

Der IG-BCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis sprach von einem „Krisenabschluss“, für den die Gewerkschaft „bis an die Schmerzgrenze“ gegangen sei. Durch den Iran-Krieg habe sich die Lage für beide Seiten nochmals zugespitzt. „In solch einer vertrackten Ausgangslage eine Einigung zu finden, die allen Beteiligten gerecht wird, war eine große Herausforderung“, sagte Vassiliadis. IG-BCE-Verhandlungsführer Oliver Heinrich wies darauf hin, dass Betriebe, denen es gut geht, die Entgelterhöhungen um jeweils drei Monate vorziehen können.

BAVC-Präsidentin Katja Scharpwinkel sagte, der Abschluss zeige, „dass wir in einer schwierigen Situation gemeinsam Verantwortung übernehmen“. Die Einigung spiegele die Krise der Branche wider. Zugleich gebe sie Planungssicherheit und Orientierung.

Der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Matthias Bürk, betonte, die Einigung bringe den Unternehmen „die dringend benötigte Entlastung“. Die Arbeitgeber zahlten erst ab 2027 dauerhaft mehr, „und das zu krisengerechten Konditionen“.

Der Einigung waren schwierige und langwierige Verhandlungen vorausgegangen. Die IG BCE hatte reale Einkommenserhöhungen gefordert, um die Kaufkraft der Beschäftigten zu stärken. Zudem verlangte die Gewerkschaft tarifliche Regelungen zur Beschäftigungssicherung. Der BAVC war mit der Forderung nach einer lohnpolitischen „Atempause“ in die Verhandlungen gegangen. Hintergrund ist die schwierige Lage der Branche, die unter anderem unter hohen Energiepreisen, der Zollpolitik der USA und mangelnder Kapazitätsauslastung leidet. Verschärft wird die Situation durch den Iran-Krieg, in dessen Folge die Preise für Öl und Gas deutlich gestiegen sind.