Die Zeiten, in denen man von Zweibrücken nach London oder Berlin fliegen konnte, sind vorbei. Dass der frühere Militärflughafen dieses Jahr 70 Jahre alt wird, feiern die Flughafenfreunde eher still.

Erst die Franzosen, dann die Kanadier, schließlich die US-Amerikaner: Ab 1951 wurde der Flughafen für das französische Militär gebaut. Aber der Flugbetrieb begann 1953 mit der Royal Canadian Air Force. 1971 übernahm ihn die US Air Force. Die Amerikaner übergaben ihn 20 Jahre später ans Land. Auf einem Teil des Geländes entstand das Outlet mit seinen Modeläden, das Zweibrücken bundesweit bekannt gemacht hat.

FCK-Meistermannschaft von 1998 empfangen

Der FCK flog im Mai 1998 von Zweibrücken aus zum letzten Saisonspiel nach Hamburg und landete wieder in Zweibrücken, wo begeisterte Fans auf die Meistermannschaft warteten. Im Herbst 1998 startete der erste Charterflieger nach Mallorca. Später flog Germanwings täglich von Zweibrücken nach Berlin, Ryanair startete nach London, Tuifly in den Süden. Doch als die EU 56 Millionen Euro an Subventionen zurückforderte, war das der Todesstoß für den Flughafen, der 2014 in Insolvenz ging.

Am Sonntag Fotoausstellung am Flughafen

Heute betreibt die Trierer Triwo, die gerade den Flughafen Hahn übernommen hat, den Zweibrücker Sonderlandeplatz. Mit mehr Flugbewegungen denn je, aber ohne Linienflüge. An die 70-jährige Geschichte erinnert am Sonntag von 10 bis 16 Uhr eine Ausstellung mit seltenen Fotos in der früheren Abflughalle.

Hier sehen und lesen Sie, wie sich der Flughafen Zweibrücken in 70 Jahren verändert hat.