In Deutschland tut sich gerade ein neuer Markt auf: Vom Schuhhersteller bis zum Spielzeugkonzern gibt es jede Menge neue Anbieter für Gesichtsmasken. Eine Auswahl von Herstellern, die umgesattelt haben. Von Anna Heidt

Peter Kaiser

Baumwolle statt Leder

Seit mehr als 180 Jahren werden bei Peter Kaiser in Pirmasens Schuhe gefertigt. Infolge der Corona-Krise stellt Deutschlands älteste Schuhfabrik jetzt auch Mund-Nasen-Masken her. Mittlerweile seien die Bestellungen explodiert, der Bedarf sei unglaublich hoch, sagt Geschäftsführer Stefan Frank. 10.000 Masken seien bislang allein von Großkunden geordert worden, hinzu kämen die Verkäufe über den Onlineshop. Auf seiner Internetseite weist das Pfälzer Unternehmen darauf hin, dass sich die Lieferung aufgrund der hohen Nachfrage aktuell um etwa sechs Tage verzögern kann. Man sei gerüstet für eine Serienproduktion von 1000 Masken pro Tag, sagt Frank. In 13 Arbeitsgängen nähen Mitarbeiterinnen die Gesichtsmasken aus zweilagiger Baumwolle – ein in der Krise begehrtes Material, wie der Peter-Kaiser-Chef berichtet. Es gebe Engpässe, die Preise seien bereits gestiegen.

Die Pirmasenser wollen bis zum Ende der Pandemie an dem neuen Produkt festhalten. Ein positiver Zusatzeffekt: Die Kurzarbeit für einen Teil der Stepperinnen des Unternehmens hat ein Ende, aktuell stellen 16 Mitarbeiterinnen den Atemschutz her. Die Gesichtsmasken können gewaschen und anschließend wiederverwendet werden. Ein Doppelpack kostet 29,90 Euro. www.peter-kaiser.de

Trigema

Affenstarke Masken

Auch den schwäbischen Bekleidungshersteller Trigema hat das Virus schwer getroffen: Infolge der Corona-Krise ist der Hemdenfabrik rund 50 Prozent des Absatzes weggebrochen. „Da war ich nicht ganz undankbar, dass ich vorher großspurig gesagt habe: Ich kann das nähen“, sagt Trigema-Chef Wolfgang Grupp über die Anfänge der Maskenproduktion im März.

Inzwischen stellt die Firma in Burladingen rund 200.000 Masken pro Woche her. Um die Nachfrage bedienen zu können, wird auch samstags gearbeitet. Trotzdem kommt Trigema mit dem Produzieren nicht hinterher. Wer jetzt bestellt, kann erst im Juni mit seiner Lieferung rechnen. Die Masken mit Gummi oder zum Binden bestehen jeweils zur Hälfte aus Baumwolle und Polyester und können nur im Zehnerpack für 120 Euro geordert werden. www.trigema.de

Ubo-Tex

Bikini war gestern

Vor Corona hatte der rheinland-pfälzische Textilhersteller Ubo-Tex mit Bedeckung nicht viel am Hut. Das Familienunternehmen aus Niederfischbach im Westerwald stellt in normalen Zeiten Bikinis her, deren Stoff sicher nicht für eine Gesichtsmaske reichen würde. Inzwischen haben die Inhaber Ute und Burkhard Otterbach fast die gesamte Produktion auf den Mundschutz umgestellt. Wer braucht schließlich einen neuen Bikini, wenn der Strandurlaub dieses Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach ausfällt?

„Wir stellen 300 Masken pro Tag her, sieben Tage die Woche“, sagt Burkhard Otterbach. Ab Mai will die Firma zusätzliche Flächen anmieten und so die Produktion auf 1500 Masken am Tag ausweiten. Um der riesigen Nachfrage Herr zu werden, haben die Otterbachs sechs neue Mitarbeiter eingestellt. Dennoch können neue Bestellungen aktuell erst im Mai versendet werden.

Neben Masken für Erwachsene hat das Unternehmen auch Größen für Kinder im Sortiment. Alle Gesichtsmasken sind aus Baumwolle und bei bis zu 95 Grad waschbar. Zwölf Stück kosten 118,80 Euro, einzelne Masken 11,90 Euro.

www.mundmasken-hersteller.de

Playmobil

Achtung, kein Spielzeug!

Ursprünglich war die Maske aus Kunststoff nur dafür gedacht, die eigenen Mitarbeiter zu schützen. Seit vergangener Woche verkauft Playmobil den wiederverwendbaren Mund-Nasen-Schutz aber auch über seinen Onlineshop. „In Rekordzeit wurden neue Spritzgusswerkzeuge für die aufwendige Formenkonstruktion für diesen Artikel erstellt“, teilte das Unternehmen mit. Laut einem Unternehmenssprecher läuft die Produktion seit dem 7. April auf Hochtouren. Täglich würden Tausende Masken hergestellt. Dennoch sei man von der großen Nachfrage förmlich überrollt worden.

In die Plastikmaske wird ein Filter gelegt, zum Beispiel ein Taschentuch. Dann wird sie, wie andere Masken auch, mit einem Gummiband am Kopf befestigt. Zehn Stunden kann man so eine Maske laut dem Unternehmen benutzen, dann sollte der Filter getauscht, der Kunststoff gereinigt werden. Die Playmobil-Masken werden in den Größen L und S für 4,99 Euro angeboten. Pro verkaufter Maske spendet der fränkische Hersteller einen Euro an den Corona-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuzes. www.playmobil.de

Fynn Kliemann

Der Heimwerker-König

Er ist Musiker, Videoproduzent, Webdesigner und Unternehmer. Bekannt wurde der 31-jährige Fynn Kliemann mit seinen Heimwerker-Videos auf YouTube. Jede Woche erscheint mindestens ein neues Video des selbst ernannten Heimwerker-Kings auf seinem YouTube-Kanal Kliemannsland, der inzwischen mehr als 500.000 Abonnenten hat.

In seinem Onlineshop verkauft Fynn Kliemann normalerweise selbst designte Kleidung, die unter fairen Bedingungen in Europa produziert wird. Um einen Beitrag zur Eindämmung des Coronavirus zu leisten und um den Produzenten seiner Kleidung durch die Krise zu helfen, hat er die Produktion jetzt auf die Herstellung von wiederverwendbaren Mundschutz-Masken umgestellt. Jede Woche werden zurzeit rund 250.000 Masken in Portugal und Serbien produziert, die überwiegend an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und Hilfsorganisationen gehen. Die wiederverwendbaren Masken aus Polypropylen sind im Fünfer- oder Zehnerpack erhältlich, für zwölf beziehungsweise 22 Euro. www.maskeoderso.de

Produktion & Nachfrage

Die Player Laut einer aktuellen Umfrage des Gesamtverbands der deutschen Textil- und Modeindustrie unter seinen Mitgliedern sind bereits mehr als 40 Prozent der deutschen Textil- und Modehersteller in die Produktion von Schutzausrüstung und Mund-Nase-Masken eingestiegen. Angesichts der dynamischen Entwicklung kann der Verband zurzeit keine Größenordnungen für die Maskenproduktion in Deutschland beziffern. Die Schutzkleidungsfirmen hierzulande kommen währenddessen wegen der Corona-Krise an den Rand ihrer Kapazitäten. Die Unternehmen hätten ihre Lieferfähigkeiten wegen der drastisch erhöhten Nachfrage „seit vielen Wochen bis zum Anschlag erhöht“, sagt der Geschäftsführer des Bundesverbands Medizintechnologie, Marc-Pierre Möll. Eine neue Produktionslinie könne in drei bis vier Monaten aufgebaut werden, einzelne Firmen hätten schon damit begonnen. Die Nachfrage Die Nachfrage nach Masken aller Art ist gigantisch. Die deutschen Kliniken brauchen nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft schon im Normalbetrieb pro Monat 17 Millionen FFP-2-Masken sowie 45 Millionen OP-Masken. Nun geht die Bundesregierung davon aus, dass alleine im Gesundheitswesen durch die Corona-Pandemie ein Jahresbedarf von bis zu 450 Millionen FFP-2-Spezialmasken besteht. Hinzu kommen eine Milliarde OP-Masken als Mund-Nasenschutz. Und dazu wiederum all die Masken, die nicht in Krankenhäusern oder Kliniken getragen werden, sondern beim Einkaufen, im Bus oder in der Schule. Inzwischen haben alle Bundesländer eine Maskenpflicht eingeführt, in Rheinland-Pfalz gilt sie ab Montag bei Fahrten im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen in Geschäften. DIE RHEINPFALZ verbindet Die RHEINPFALZ hat ein Internetportal eingerichtet, auf dem sich Gastronomen und Händler kostenlos eintragen und ihre Dienstleistungen anbieten können. Dort finden sich auch zahlreiche Hersteller von Gesichtsmasken, zum Beispiel örtliche Nähstuben. Auf der Seite können sich die Menschen in der Pfalz und den angrenzenden Regionen schnell und unkompliziert vernetzen. www.rheinpfalz-verbindet.de Masken-Plattformen Um Angebot und Nachfrage in ganz Europa miteinander zu vernetzen, gibt es seit Kurzem die Plattform „need-mask.com“. Gegründet wurde sie Ende März von David Schmelzeisen, Mitarbeiter des Instituts für Textiltechnik in Aachen. Aktuell werden auf der Seite mehr als 79.000 Masken angeboten. Hinzu kommen Schutzbekleidung sowie Schutzbrillen. Geplant ist, das Angebot auch auf andere Kontinente auszuweiten. www.need-mask.com