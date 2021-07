Der Marktanteil von Elektroautos hat in Europa stark zugelegt. Rein elektrische Fahrzeuge machten im zweiten Quartal von April bis Ende Juni 7,5 Prozent der Neuverkäufe aus – der Anteil war damit mehr als doppelt so hoch wie noch im Vorjahreszeitraum (3,5 Prozent), so der europäische Herstellerverband Acea am Freitag.

Der Anteil von Plug-in-Hybriden betrug demnach 8,4 Prozent, der von reinen Hybridautos 19,3 Prozent. Bei Hybridfahrzeugen ohne Plug-in-Funktion (Einstöpseln an der Steckdose) wird die Batterie für den Betrieb des Elektromotors während der Fahrt geladen. Plug-in-Hybride haben eine größere Batterie und werden per Stromkabel extern geladen.

20 Prozent sind Diesel

Die Marktanteile von Autos mit Verbrennungsmotoren in der EU sanken entsprechend. Bei Diesel-Pkw fiel der Anteil von knapp 30 Prozent im zweiten Quartal 2020 auf rund 20 Prozent im zweiten Quartal 2021, bei Benzinern von knapp 52 Prozent auf knapp 42 Prozent.

Die EU-Kommission hatte sich am Mittwoch vergangener Woche für ein Verkaufsverbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor ab 2035 ausgesprochen.