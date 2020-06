Optiker, Friseure und Hörgeräteakustiker haben zurzeit eins gemeinsam: Sie sind täglich in engem Kundenkontakt, gleichzeitig stören sie die Ohrschlaufen der wegen der Corona-Pandemie vorgeschriebenen Gesichtsmasken bei der Arbeit.

Ein Mannheimer Friseur hat nun aus der Not eine Tugend gemacht und kurzerhand eine selbstklebende Maske entwickelt, die ohne Schlaufen auskommt und sich nach dem Gebrauch leicht ablösen lassen soll. Zwei medizinisch getestete Klebebänder sollen für sicheren Halt sorgen und trotzdem den hinteren Kopfbereich frei lassen.

„Ich habe mich eigentlich nur nach solchen Masken umgesehen und dabei festgestellt, dass es sie gar nicht gibt“, sagt Kim Betzold über die Entstehung der Idee. Daraufhin habe er sich die selbstklebende Maske über einen Patentanwalt als „Gebrauchsmuster“ eintragen lassen. „Das ging trotz Corona eigentlich recht flott.“ Schwieriger sei es gewesen, einen Produzenten für die Masken zu finden: „Ich habe natürlich alle großen Produzenten angefragt, leider sind die völlig ausgelastet“, so Betzold. Zusätzlich würden viele Unternehmen nur noch in Asien fertigen lassen, Betzold wollte jedoch unbedingt in Deutschland produzieren.

Kein Problem für Bartträger

Über einen Werbeclip, den er auf Facebook teilte, wurde schließlich der südhessische Maschinenbauer Somaritec in Wald-Michelbach auf Betzold aufmerksam: „Die haben das wohl irgendwie gesehen und sind dann auf mich zugekommen“, erzählt der Friseurmeister. Im Moment laufe die Vorproduktion, ab nächster Woche ist die Maske erhältlich. „Wir warten gerade noch auf den medizinischen Kleber, der wird aus der Schweiz geliefert.“ Der Kleber werde auch bei Operationen verwendet, um OP-Abdeckungen direkt auf der Haut des Patienten zu fixieren.

Auch auf Bärten soll die Maske halten und sich schmerzfrei ablösen lassen: „Ich bin selber Bartträger und habe die Maske natürlich getestet. Selbst nach einer Stunde ging die ohne Probleme ab.“ Der Preis pro Einmalmaske soll laut Betzold um die 30 Cent betragen. „Eigentlich wollte ich die noch günstiger anbieten, aber Vlies ist in den letzten Wochen teurer geworden.“