Das Kohleausstiegsgesetz ist von der Bundesregierung Anfang Juli verabschiedet worden, doch „es gibt viele Unsicherheiten“. Sagt Holger Becker, seit 2017 Kaufmännischer Vorstand der Grosskraftwerk Mannheim (GKM) AG. Das macht die Zukunftsplanung für den Kraftwerksstandort schwierig. Die Devise: mehrgleisig fahren.

Wer derzeit mit Holger Becker über die Situation des Energielieferanten im Mannheimer Süden spricht, hört viele „wenn“, „falls“ und „es soll“. Seine Ausführungen sind voller Unwägbarkeiten und Bedingungen, die erfüllt sein müssten, damit die fortgeschrittenen Planungen für die Nach-Steinkohle-Ära im GKM Wirklichkeit werden. Es klingt auch Unverständnis an und teils Verärgerung.

Das GKM ist ein wesentlicher Pfeiler der Stromproduktion in Südwestdeutschland – umso mehr, wenn 2022 alle Atommeiler vom Netz gegangen sein werden.„Bis 2025/26 werden wir voraussichtlich vier Blöcke betreiben“, sagt Becker. Das bedeutet aber auch, dass das GKM nicht von den hohen Abschaltprämien profitieren wird, die in den Jahren bis dahin für die Stilllegung von Steinkohleblöcken gezahlt werden. Becker folgert: „Steinkohlekraftwerke werden massiv benachteiligt, besonders in Süddeutschland, weil wir als systemrelevant eingestuft sind.“

Block 9 könnte bis 2055 laufen – theoretisch

Für den 2015 in Betrieb gegangenen Block 9 gilt das nicht – er könnte, bei einem durchschnittlichen Nutzungszyklus von 40 Jahren, bis 2055 laufen. Darf er aber nicht: 2034, 21 Jahre früher als für die Milliarden-Investition kalkuliert, muss der 911-Megawatt-Gigant vom Netz. Wertberichtigungen, resultierend aus nicht refinanzierbaren Investitionsmitteln, sollen dabei vermieden werden – so die mündliche Zusage aus Berlin. Der politische Wille, Kompensationszahlungen zu leisten, sei vorhanden, so Becker. Aber ob man sich nach der nächsten Bundestagswahl, die voraussichtlich im Herbst 2021 stattfinden wird, daran noch gebunden fühle, sei aber unsicher. „Das Entgegenkommen den Steinkohlekraftwerken gegenüber, dass Wertberichtigungen vermieden werden sollen, ist unverbindlich. Unverbindliche Aussagen helfen uns aber nicht, wenn wir verbindliche Entscheidungen treffen müssen“, betont er. Zumal die dreistellige Millionensumme, um die es beim GKM geht, etwa die Größenordnung hätte, die für ein neues Gas- und Dampf (GuD)-kraftwerk am selben Standort aufzubringen wäre. Der Versorger Steag, mit einer ähnlichen Problematik behaftet, habe sich entscheiden, die Sache vors Bundesverfassungsgericht zu bringen.

Derzeit keine gesicherte Kalkulation möglich

Zumindest Unverständnis hat Becker dafür, dass die Förderung von Ersatzerzeugungsanlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), also der Produktion von Strom und Dampf, wie sie im Fernwärmelieferanten GKM betrieben wird, unrealistisch ausgestaltet sei. Denn sie ist degressiv: Je später ein GuD-Kraftwerk mit KWK ans Netz geht, desto geringer fällt sie pro Kilowatt Leistung aus. Aufgrund der vielen Unsicherheiten könne eine Investitionsentscheidung derzeit nicht auf gesicherter Kalkulation fallen, moniert der GKM-Vorstand.

Ungeachtet dessen sei man mit den Überlegungen für ein GuD-Kraftwerk im GKM weit gediehen, so Becker. Er betont: „Wir wollen unseren Zeitvorsprung in der Sache aufrecht erhalten.“ Gas ist als Übergangsbrennstoff geeignet, weil es bei der Verbrennung weniger umweltschädliche Gase produziert als Kohle. Und weil ein solcher Block auch mit Ökogas oder Wasserstoff betrieben werden könnte, was einen deutlich besseren Umwelt-Fußabdruck mit sich brächte. Noch im September solle mit den maßgeblichen Behörden ein Umweltverträglichkeits-Prüfverfahren gemacht werden. Becker: „Den Genehmigungsantrag könnten wir Ende dieses oder Anfang des nächsten Jahres stellen.“ Alle Diskussionen bedeuteten aber nicht, dass der Block tatsächlich realisiert werde. „Die Investitionsentscheidung wird voraussichtlich spätestens 2021 fallen, wenn verbindliche Rahmenbedingungen vorliegen, vielleicht auch vorher.“ Allerdings sei die Gasinfrastruktur in Baden-Württemberg bei Weitem nicht so ausgebaut, dass mehrere GuD-Kraftwerke ausreichend beliefert werden könnten. Becker sieht hier die Ferngaslieferanten in der Pflicht zu investieren.

2021 wird das GKM 100 Jahre alt

Unabhängig vom GuD-Block verfolgt das GKM andere Erzeugungsalternativen: etwa eine Flusswärmepumpe, ein Forschungsprojekt, um das sich der Anteilseigner MVV beworben habe und das wahrscheinlich verwirklicht werde, außerdem Biomasse- und Geothermie-Projekte.

Für die Nach-Kohle-Ära wird das GKM deutlich weniger als die zurzeit 570 Mitarbeiter brauchen. Wer mindestens 58 ist, hat Anspruch auf Anpassungsgeld – eine Art Frührente und ein Ausgleich für Abschläge bis zur frühestmöglichen Rente. Dass es nur für Mitarbeiter stillgelegter Anlagen gezahlt werden soll, für die es keine Entschädigung gibt, ist für Becker ein Ärgernis, gegen das sich GKM, Betriebsrat und Gewerkschaft wehrten.

Angesichts des Kohleausstiegsgesetzes ist der 100. GKM-Geburtstag 2021 kein Anlass für eine große Feier. Aber: „100 Jahre GKM ist ein Jubiläum, auf das man stolz sein kann.“ Eine Würdigung in kleinerem Rahmen sei geplant.

