Nach fast 70 Jahren macht der Filterspezialist Mann+Hummel, der auch in Speyer einen Standort hat, sein Werk am Hauptsitz in Ludwigsburg (Baden-Württemberg) dicht.

Von der Schließung sind rund 400 Arbeitsplätze betroffen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Firmensitz sowie Forschung und Entwicklung sollen in Ludwigsburg bleiben; die Fertigung aber läuft den Angaben zufolge entweder aus oder wird in andere Werke des Unternehmens verlagert.„Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, denn das Werk besteht bereits seit 1954 in Ludwigsburg“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Fischer. „Mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens war sie aber nötig.“ Die kontinuierliche Überprüfung aller Produktionsstandorte habe ergeben, dass die Wettbewerbsfähigkeit des Betriebs in Ludwigsburg nicht gesichert werden könne. Einen konkreten Zeitplan zur Schließung gibt es bisher nicht.

Schweigeminute

Die Gewerkschaft IG Metall rief in einer ersten Reaktion zu einer Schweigeminute vor dem Werk auf. Mann+Hummel produziert in Ludwigsburg unter anderem Kraftstoff-, Öl- und Luftfiltersysteme für die Automobilindustrie.

Schon vor längerer Zeit hatte das Unternehmen ein Restrukturierungsprogramm aufgelegt, um die schwächelnde Konjunktur und die Umwälzungen in der Autobranche abzufedern.

Weltweit sind rund 22.000 Menschen für das Unternehmen tätig. Auch in Speyer gibt es einen Standort, der rund 600 Mitarbeiter zählt. Wie es in der Mann+Hummel-Zentrale auf Anfrage hieß, werde die Schließung der Produktion in Ludwigsburg keine Auswirkungen auf das Werk in der Pfalz haben.