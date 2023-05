Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einiges Aufsehen erregte am Samstag im Neustadter Hauptbahnhof ein neuer Zug in ungewohntem Design. Es handelte sich um den Prototyp des Triebwagens, der ab Ende 2024 im Stundentakt unter anderem auf der Linie von Neustadt über Landau und Weißenburg nach Straßburg fahren soll.

Der Triebwagen, der noch nicht mit eigener Kraft in Deutschland fahren darf, war auf dem Weg vom Alstom-Werk in Reichshoffen (Elsass) zu einer Prüfeinrichtung in Minden. Die Überführung