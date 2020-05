Möbel Martin darf seine Einrichtungshäuser ab sofort wieder öffnen. Das hat das Verwaltungsgericht Mainz in einer am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung mitgeteilt. Es widerspreche dem Gleichbehandlungsgrundsatz, wenn Autohäuser und Fahrradläden öffnen dürften, aber Möbelgeschäfte nicht. So lautet im Kern die Begründung.

Es sah nach einem gelungenen Coup aus, als Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch um 14 Uhr in ihrer Regierungserklärung im Mainzer Landtag die Öffnung sämtlicher Läden ankündigte. Sie räumte das strittige Thema um die Begrenzung auf 800 Quadratmeter einfach ab. Ihr Herausforderer, CDU-Fraktionschef Christian Baldauf, konnte seine Rede gar nicht mehr so schnell umformulieren. Seine Kritik an der Regelung in Rheinland-Pfalz lief nach Dreyers Ankündigung ins Leere, was die SPD-Fraktion im Landtag mit höhnischem Gelächter quittierte. Offen ist, ob Dreyer damit der Möbel-Martin-Gerichtsentscheidung zuvorgekommen ist, oder ob das Urteil kurz zuvor gefallen war. Auf Anfrage, um welche Zeit das Eilverfahren beendet war, gab ein Gerichtssprecher am Donnerstag keine Auskunft.

Das Mainzer Verwaltungsgericht hat sich für diese Entscheidung entschieden länger Zeit gelassen als die Justiz in anderen Bundesländern. Nicht nur im Saarland, dem Sitz von Möbel Martin, auch in zehn weiteren Bundesländern gab es Urteile der Oberverwaltungsgerichte zur Verkaufsflächen-Beschränkung. In zwei weiteren Ländern hatten die erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte schon entschieden.

Dass die Richter in Mainz nun der Beschwerde im Eilverfahren stattgegeben haben, wird für mögliche Schadenersatzklagen wichtig sein. Anders, als von der Regierungschefin angekündigt, dürften die Möbelhäuser bereits am Samstag wieder öffnen, nicht erst am Montag.

Die Verwaltungsrichter sehen zum einen den Gleichbehandlungsgrundsatz im Vergleich mit Autohäusern und Fahrradläden verletzt. Es sei zum anderen wegen der Ungerechtigkeiten unter den Einzelhandelsbetrieben nicht hinnehmbar, nur auf die Verkaufsfläche als Abgrenzungskriterium abzustellen. Auch nicht mit Blick auf das legitime Ziel, möglichst weitere Ansteckungen mit Covid-19 zu verhindern. Angesichts des mehr Platz erfordernden Sortiments des Möbelhandels und dessen gewöhnlicher Lage am Stadtrand sei nicht mit einem höheren Kundenaufkommen zu rechnen. Auch im Vergleich zu Innenstadtgeschäften mit breitem Sortiment, das die Gefahr einer besonders erhöhten Ansteckungsgefahr berge. Bei Einhaltung des Hygienekonzepts sei nicht mit einer größeren Ansteckungsgefahr zu rechnen.

IHK fordert Öffnung aller Geschäfte

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) der Pfalz und der rheinland-pfälzische Handelsverband begrüßen die Entscheidung der Landesregierung. Es sei gut, dass Dreyer dem Handel eine Perspektive gegeben habe, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Tibor Müller. Froh, dass die Forderungen des Handelsverbands jetzt erfüllt werden, zeigte sich Hauptgeschäftsführer Thomas Scherer. Allerdings laufe trotz der bisherigen und jetzt angekündigten Lockerungen das Geschäft „noch lange nicht normal“, sagte Scherer. Die Maskenpflicht – in Rheinland-Pfalz sind auch Gesichtsvisiere mit transparentem Kunststoff vor Mund und Nase erlaubt – empfänden viele als Hemmnis und hielten sie vom Einkauf ab.

Sorge bereitet der IHK die Situation in besonders betroffenen Branchen, etwa in der Hotellerie/Gastronomie oder bei Reisebüros und Tourismusbetrieben. Die Kammer fordert deshalb, dass „alle Unternehmen wieder öffnen dürfen, die die Hygieneauflagen einhalten und ein entsprechendes Konzept erstellt haben“. Das sollte zudem für Unternehmen aller Branchen gelten. Für alle noch geschlossenen Betriebe werde die Ungewissheit immer mehr zur existenziellen Bedrohung.

Müller moniert, dass staatliche Hilfen für bestimmte Branchen zu Schieflagen und Wettbewerbsverzerrungen führten. Unternehmen mit mehr als 30 Mitarbeitern gingen momentan leer aus und bekämen nur Kredite, aber keine Zuschüsse. Dies hatte auch der Handelsverband schon mehrfach kritisiert. Zudem, so Scherer, seien die Förderungen des Landes entgegen der Ankündigung „weder schnell, noch unbürokratisch“.