Die Bundesländer haben die Einschränkungen im Handel gelockert. Doch während in Nordrhein-Westfalen Möbelhäuser ganz öffnen dürfen, sind im Saarland und in Rheinland-Pfalz nur auf 800 Quadratmeter begrenzte Bereiche für Kunden frei. Möbelhändler kritisieren dies heftig. Unterdessen hat ein Hamburger Gericht diese Regelung in einem Eilverfahren für die Hansestadt gekippt.

Von Klaus Hofter

Betroffen von der Regelung in der Pfalz sind unter anderem die Möbelhäuser Gilb, Ehrmann und Martin – ein Einrichtungshaus mit Sitz in Saarbrücken und acht Standorten – darunter mit Kaiserslautern und Zweibrücken zwei in der Pfalz. Die Regelungen in Rheinland-Pfalz seien „nicht nur existenzbedrohend für unser über 60 Jahre altes Traditionsunternehmen, sondern auch für unsere mehr als 2000 Mitarbeiter“, teilt Möbel Martin mit. Das Geschäftsmodell des großflächigen Einrichtungshandels könne nicht auf dezimierter Fläche betrieben werden, sagt Nicolas Martin, geschäftsführender Gesellschafter und Sprecher der Geschäftsführung des familiengeführten Unternehmens. In gleicher Weise hatte sich Thomas Scherer, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Rheinland-Pfalz in einem RHEINPFALZ-Gespräch geäußert. Bei großen Textilhäusern, Elektrofachmärkten und im Möbelhandel ergebe es oft aufgrund des Sortimentes keinen Sinn, die Verkaufsfläche zu verkleinern. „In einem Möbelhaus, zum Beispiel, kann man ja schlecht ein paar Küchen aus dem zweiten Stock abbauen und im Eingangsbereich aufstellen“, sagte Scherer.

Möbel Martin begrüße zwar grundsätzlich die von der Mainzer Landesregierung getroffenen Lockerungen im Einzelhandel. Diese seien ein richtiges Signal im Hinblick auf eine schrittweise Normalisierung der Lebensbedingungen. Dass allerdings nur Geschäfte mit einer Fläche von bis zu 800 Quadratmeter sowie einige Ausnahmen wie Autohäuser, Fahrradhändler, Buchhändler und Baumärkte ohne Flächenbegrenzung öffnen dürfen, „ist für uns nicht nachvollziehbar und führt zu einer Ungleichbehandlung von Unternehmen“, sagt Nicolas Martin. Möbel Martin habe in den vergangenen Wochen weitreichende Vorkehrungen getroffen, um Mitarbeiter und Kunden bestmöglich zu schützen. Dadurch, dass Wettbewerber wie etwa Küchenstudios, Polsterspezialgeschäfte und Baumärkte öffnen dürften, komme es außerdem zwangsläufig zu einer Wettbewerbsverzerrung, kritisiert Nicolas Martin.

Nicht glücklich über die Regelung ist auch die Textil- und Modebranche. Die Geschäfte könnten nur ein kleines Teilsortiment präsentieren, was auch nur bedingt attraktiv für die Kunden sei, sagt Steffen Jost, Präsident des Textilhandelsverbands (BTE) und geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Grünstadter Modehauses. Die 800-Quadratmeter-Regelung sei besser als nichts, werde den Unternehmen beim Kampf um die Existenz aber nicht helfen. Schon jetzt sei der wirtschaftliche Schaden in der Branche gigantisch, etwa 39 Prozent der Unternehmen sehen sich stark oder sehr stark von einer Insolvenz bedroht. Auch der Textilverband kritisiert die Entscheidung, wonach zunächst nur Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmeter Verkaufsfläche wieder öffnen dürfen. Diese willkürliche gezogene Grenze führe zu einer Wettbewerbsverzerrung, die große Mode- und Schuhgeschäfte sowie Warenhäuser massiv benachteilige. „Eigentlich müssten Unternehmen, die nicht öffnen dürfen, Kompensationszahlungen erhalten“, sagte ein Verbandssprecher.

Möbel- und Modeunternehmen kritisieren, dass die Mainzer Landesregierung es versäumt habe, die Lockerungen auf Basis nachvollziehbarer Kriterien vorzunehmen, die nachweislich dem Gesundheitsschutz dienen. Wichtig sei vor allem, wie viele Personen sich auf einer Fläche aufhielten und wie die Sicherheitsabstände zueinander eingehalten werden können. Mit entsprechenden Sicherheitseinrichtungen „wäre es ohne Risiko machbar, die Geschäfte ganz zu öffnen“, ergänzt Jost.

Eine Teilöffnung der großen Einrichtungshäuser mit 25.000 bis 45.000 Quadratmeter Verkaufsfläche „ist für unser Geschäftsmodell nicht möglich“, sagt Nicolas Martin. An den beiden kleinen Standorten Meisenheim in Rheinland-Pfalz (10.000 Quadratmeter Verkaufsfläche) und Neunkirchen im Saarland (6000 Quadratmeter) seien die Küchenstudios seit Donnerstag teils geöffnet. In den Häusern in Grünstadt, Landau, Frankenthal und Worms hat Mode Jost seit Montag geöffnet – auf einer Teilfläche mit Damenmode.

Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht wird nächste Woche über das Öffnungsverbot großer Läden entscheiden. Bis dahin dürfen nur Läden mit einer Verkaufsfläche unter 800 Quadratmeter öffnen. Am Mittwoch hatte das Verwaltungsgericht Hamburg die Regelung für unzulässig erklärt und damit einem Eilantrag eines Sportgeschäfts stattgegeben. Nach Ansicht des Gerichts ist ein Infektionsschutz in größeren Läden „ebenso gut wie oder sogar besser als in kleineren Einrichtungen“ zu erreichen.