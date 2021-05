Erst in den 1960er-Jahren gegründet, gehört der Lucashof in Forst heute zu den Top-Betrieben in der Pfalz. Vor allem seiner charaktervollen Rieslinge aus besten Lagen wegen, die mit viel Sorgfalt und der Bio-Zertifikation entstehen.

Klaus Lucas und seine Frau Christine, eine gebürtige Moselanerin, haben in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten den Betrieb zu dem gemacht, was er heute ist: Eine attraktive Adresse für Weinfreunde und Urlauber, denen die Winzerfamilie neben ihrer neuen Vinothek ein kleines Landhotel bietet. Darin hat die Chefin des Hauses das Sagen. Inzwischen hat sich auch der 26-jährige Sohn Philipp nach dem Studium der Önologie seinen Platz im elterlichen Weingut erobert. Bei den Weinen, denen er gerne seinen eigenen Stempel aufdrückt, lässt er Lagen sprechen und sein Talent spielen. Die Liebe zum Wein hat auch Tochter Kathrin zum Beruf gemacht. Sie perfektioniert im Weinkeller der BASF ihr Können. Vor fast drei Jahrzehnten bereits kam Hans Lucas, der Bruder des Hausherrn, mit dazu. Er kümmert sich akribisch um die Außenwirtschaft des 25 Hektar großen Betriebs.

Naturnahen, kontrollierten umweltschonenden Weinbau praktizieren die Weinmacher, die keine Herbizide zulassen, ausschließlich organischen Dünger in den blühenden Rebgassen in und um die pfälzische Riesling-Hochburg Forst einsetzen. „Die Lagen, das Terroir und die gesunden Rebstöcke sind unser Kapital“, macht der Junior deutlich. Ihm ist längst bewusst, welchen Schatz das Weingut mit seinen teilweise über 60 Jahre alten Riesling-Rebstöcken besitzt. Gerade diese Lucas-Weine, konstatiert er, seien von viel Persönlichkeit geprägt.

Bewässerung ist kein Thema

„Bei uns spielt der Alkoholgehalt keine dominante Rolle mehr“, bedeutet Philipp Lucas. Mal schmeicheln 11, mal auch 13 Volumenprozent vor allem den Hochkarätern des Hauses. „Den richtigen Zeitpunkt, um das Richtige zu tun, immer im Auge haben, darauf kommt es an“, bringt es der erfahrene Weinbau-Ingenieur Klaus Lucas auf den Punkt. Seit 1987 habe es jedenfalls in Forst keinen unreifen Jahrgang mehr gegeben. Das garantiere dem Weingut eine beständige Qualität.

Bewässerung war und ist bei Lucas kein Thema. Tiefgründige Böden und das Alter der Rebstöcke garantieren ihnen vitale, tiefverwurzelte Rebstöcke. Die Presskapazität, erzählt Philipp Lucas, sei inzwischen verdoppelt worden, nachdem das Weingut heute mitunter doppelt so schnell die Trauben ernten müsse wie früher. „Jeder Jahrgang ist für uns Winzer eine neue Herausforderung“, pflichtet der Vater bei.

Umsatz klettert 2020 über die Millionenmarke

Bei einem Durchschnittshektar-Ertrag von 6000 bis 7000 Litern bringen es die Forster Riesling-Spezialisten auf etwa 200.000 Flaschen pro Jahr, die nach VDP-Klassifikation etikettiert sind. Laut der Chefin des Hauses, die alle unternehmerischen Daten parat hat, übertrifft der Lucashof 2020 beim Jahresumsatz erstmals die Millionenmarke. Die Familie beschäftigt drei Mitarbeiter und eine Auszubildende. Apropos Zahlen: Fast jede zweite Flasche, die gefüllt wird, geht an Privatkunden. Eine Tatsache, von der die Familie in den problematischen ersten Corona-Monaten profitieren konnte. Etwa 10 Prozent gehen in den Export nach USA, China und Skandinavien, etwa die gleiche Menge in die Gastronomie. 30 Prozent füllen die Verkaufsregale im Fach- und Lebensmittelhandel.

Welche Bedeutung der Riesling für das Weingut hat, markiert diese Zahl besonders gut: 85 Prozent der Rebfläche sind mit der pfälzischen Traditionsrebe bestockt. Klassiker wie Silvaner, Burgunder oder auch Sauvignon blanc und Cabernet Sauvignon treten in den Hintergrund.

Junior will noch filigranere Weine

Wenn eines Tages Philipp das Wein- und Sektgut übernehmen wird, möchte er an Größe und Zuschnitt des Betriebs nichts ändern. „Ich habe noch nie so lange im Wingert gearbeitet wie zu Coronazeiten“, erzählt der Junior. Er hat die ruhigen Monate genutzt, um noch intensiver in das Weingut und seine Aufgaben hineinzuwachsen. Klar wurde ihm immer wieder: „Riesling ist und bleibt unsere Stärke.“ Freilich könne er sich schon vorstellen, in den kommenden Jahren weiter an seiner Perfektion zu feilen. „Damit die Weine noch etwas filigraner und eleganter werden, auf jeden Fall Langlebigkeit garantieren.“ Auch wenn die Natur immer extremer wird, da und dort vom Winzer ein Umdenken ertrotzt. Sein Ziel kann das aber nicht verwischen. „Bei unseren Weinen soll man nicht nur Forst, sondern eines Tages eben auch auf Anhieb Lucas schmecken.“ Die Reben in den Spitzenlagen bieten dazu beste Voraussetzungen.

Preisbeispiel

2019 Forster Musenhang, Erste Lage Riesling, 11 Euro.