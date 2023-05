Für das Anfang Mai eingeführte 49-Euro-Ticket gibt es große Zustimmung sowohl von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als auch von der Umweltschutzorganisation Greenpeace.

In einem Länder-Ranking zum Tarifsystem öffentlicher Verkehrsmittel, das Greenpeace am Donnerstag in Berlin veröffentlichte, rückte Deutschland kurz vor der Präsentation der Studie dank des neuen 49-Euro-Tickets deutlich nach vorne und liegt nun auf Platz vier. Spitzenreiter ist Luxemburg.

„Das Deutschlandticket ist längst nicht perfekt, aber es rückt Bus und Bahn endlich dorthin, wo sie hingehören: in den Mittelpunkt einer nachhaltigen Mobilität“, sagte Marissa Reiserer, Mobilitätsexpertin bei Greenpeace. „Den öffentlichen Verkehr mit einem besseren Angebot zu stärken ist ein guter Weg, um die viel zu hohen Emissionen im Verkehr zu senken und vor allem ärmere Menschen zu entlasten.“ Greenpeace vergleicht in seinem Ranking allerdings nur Preis und Ausgestaltung der ÖPNV-Tickets, nicht jedoch die Qualität des Verkehrsangebots.

An der Spitze der Rangliste stehen Luxemburg und Malta, in beiden Ländern ist der öffentliche Personenverkehr ganz oder nahezu kostenlos. Auf dem dritten Platz landete Österreich mit dem sogenannten Klimaticket, das 2021 eingeführt wurde. Schlecht schnitten unter anderem Frankreich und Italien ab.

Lob für die Einführung des 49-Euro-Tickets gab es auch von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mit 38 Mitgliedstaaten, die sich der Demokratie und Marktwirtschaft verpflichtet fühlen. „Das digitale Deutschlandticket ist ein wichtiger Schritt, um Bahnreisen für die Bürger finanziell wettbewerbsfähiger zu machen“, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Umweltprüfbericht der Organisation. Die OECD kritisiert darin Deutschland aber für klimaschädliche Subventionen im Verkehrsbereich. „Die Förderung durch die Bundesregierung setzt oft falsche Anreize zulasten nachhaltiger Verkehrsträger“, heißt es in dem Bericht. Beispiele seien das Dienstwagenprivileg und die Pendlerpauschale. Die OECD rät zu „mutigen Maßnahmen“, um die grüne Mobilität zu fördern. „Viele Möglichkeiten wie die Ausweitung von Geschwindigkeitsbegrenzungen, Mautgebühren für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sowie Staugebühren in städtischen Gebieten wurden nicht ergriffen“, kritisiert die OECD.

