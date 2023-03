Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Weinhaus Franz Hahn in Albersweiler hat sich im Groß- und Fachhandel in Deutschland und Europa einen Namen gemacht. In nur fünf Jahren schuf Martin Hochdörffer aus dem angestaubten, in die Jahre gekommenen Traditionsweingut einen modernen Produktionsbetrieb, der sich auf den Ausbau von Weinen in großem Stil spezialisiert hat.

Trauben, die auf rund 150 Hektar gewachsen sind, besorgt sich der Weinmacher im Herbst von rund 40 Nebenerwerbsbetrieben. 30 davon stellen ihm ihre komplette Ernte zur Verfügung. Zusätzlich