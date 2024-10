Der Ludwigshafener Chemiekonzern spürt im dritten Quartal des Geschäftsjahres einen steigenden Absatz in fast allen Segmenten. Das schlägt sich in den vier Kerngeschäften auch in einer positiven Ergebnisentwicklung nieder. Die Hauptversammlung im kommenden Frühjahr soll nicht mehr in Präsenz stattfinden. Der Stellenabbau in Ludwigshafen setzt sich allerdings fort.

Das in diesem Jahr gestartete Programm zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des BASF-Standortes Ludwigshafen