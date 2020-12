Der letzte verkaufsoffene Tag vor dem harten Shutdown hat noch einmal viele Verbraucher zum Einkaufen in die Fußgängerzonen gelockt. Trotz langer Schlangen vor einzelnen Geschäften machte sich der Handel aber keine Hoffnung, mit dem letzten Kundenansturm noch das Weihnachtsgeschäft retten zu können.

„Die sonst so umsatzstarke Phase zum Jahresende wird für viele Händler zum Fiasko“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland (HDE), Stefan Genth in Berlin. Hatte der Handelsverband im November noch mit Rekordumsätzen von fast 104 Milliarden Euro im Weihnachtsgeschäft gerechnet, so geht er inzwischen davon aus, dass wegen des Shutdowns 6 Milliarden Euro weniger in den Kassen des Handels landen werden als im Vorjahr.

Insgesamt rechnet der Branchenverband in den Monaten November und Dezember nur noch mit Umsätzen von knapp 98 Milliarden Euro, 7 Prozent weniger als im Vorjahr. Zwar werde der Online-Handel seine Umsätze um fast ein Drittel auf knapp 20 Milliarden Euro steigern. Dies könne jedoch die Einbußen im stationären Handel nicht wettmachen, wo die Umsätze um 14 Prozent schrumpften.

In manchen Städten blieben aber die Kundenfrequenzen am Dienstag eher gering. Der größte Teil der Bundesbürger wollte angesichts der hohen Infektionszahlen lieber auf einen letzten Einkaufsbummel verzichten. Doch macht dem Handel nicht nur der Shutdown zu schaffen. Nach einer aktuellen Umfrage der Unternehmensberatung Capgemini wollen 28 Prozent der Verbraucherin diesem Jahr ohnehin weniger Geld für Weihnachtseinkäufe ausgeben. Gründe dafür seien Einkommenseinbußen aber auch die Corona-Beschränkungen beim Einkaufen. Jeder fünfte Befragte plant demnach auch deshalb weniger Geschenke, weil er zu Weihnachten weniger Familienmitglieder treffen wird.

Die Forderung des Handels, Einzelhändlern im Shutdown zumindest die Übergabe von im Internet bestellter Ware in den eigentlich geschlossenen Läden zu erlauben, stieß in den Bundesländern unterdessen auf unterschiedliche Resonanz. Rheinland-Pfalz gab grünes Licht dafür. Baden-Württemberg untersagte dies dagegen mit wenigen Ausnahmen.