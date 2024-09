Noch bis diesen Sonntag, 8. September, präsentieren 778 Aussteller aus 35 Ländern auf dem Caravan Salon Düsseldorf Freizeit-Fahrzeuge, Ausrüstung sowie Zubehör.

Neben Reisemobilen, Caravans und Campervans gehören Fahrzeugtechnik, Komponenten und Ausbauteile, Zelte, Mobilheime, Caravaning- und Campingzubehör & Equipment, Outdoorbekleidung und -ausrüstung, Tourismus-Destinationen sowie Naturregionen, Camping- und Stellplätze zum Angebot, so Presse-Chef Alexander Kempe.

Zu den Ausstellern zählt auch die Knaus Tabbert AG mit Sitz in Jandelsbrunn/Niederbayern mit ihren verschiedenen Marken (unter anderem Morelo). Besonderes Augenmerk gilt auf der Messe den nach Unternehmensangaben „neu definierten“ Baureihen Knaus Cascan sowie Weinsberg X-Pedition. Zum Beispiel dem trendigen Campervan Knaus Live Wave Platinum Selection 650 MG gilt ebenfalls Interesse. Zudem wird in Düsseldorf die neue Marke Xperian vorgestellt.

Toilette ohne Wasser

Ferner bietet Knaus Tabbert mit der Cleanflex-Toilette ein, wie es heißt, wasserloses System an, das verschweißbare, hygienische und geruchsdichte Folien nutzt. Sie können den Angaben zufolge einfach und sauber im Hausmüll entsorgt werden, was Wasser, Platz und Gewicht spare. Die Entsorgung der Toilettenkassette und der Einsatz von Chemikalien gehörten damit der Vergangenheit an. Wenn man die neuartige Toilette nicht brauche, könne man sie einfach verschwinden lassen. Ab dem Modelljahr 2025 soll das System in allen passenden Modellen angeboten werden. Auch Nachrüsten sei möglich.

Mehr als 30.000 Fahrzeuge

Knaus Tabbert hat weitere Standorte in Mottgers und Schlüsselfeld sowie Nagyoroszi in Ungarn. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und erzielte 2023 rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz. Mit über 4000 Mitarbeitern wurden über 30.000 Freizeitmobile produziert.