Der Deutsche Aktienindex (Dax) ist gleich nach dem Börsenstart am Donnerstag auf ein Rekordhoch geklettert – und hat den ganzen Tag den Rekordwert nicht unterschritten.

In einem weiter positiven Umfeld für Aktien erreichte der deutsche Leitindex Dax bei knapp 16 065 Punkten eine Bestmarke und schloss 0,44 Prozent im Plus bei 16 029,65 Punkten. Seinen bisherigen Rekordstand hatte der Dax Mitte August mit 16.030 Punkten erreicht. Auch der Nebenwerteindex S-Dax kletterte auf einen Höchststand. Der M-Dax verbuchte ein Plus von 0,85 Prozent auf 35.851,29 Punkte. Die Anleger reagieren erfreut auf die Signale der US-Notenbank vom Vorabend. Börsianer seien nun erleichtert, dass Klarheit über den geldpolitischen Kurs der Fed herrsche, schrieb Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Fed beginnt mit dem Ausstieg aus ihren Wertpapierkäufen zur Konjunkturbelebung. Mit Zinsanhebungen will sich die Fed aber noch Zeit lassen.