Unter der Leitung von Museumsgründer Horst Schultz vom Altlußheimer Museum Autovision ist das legendäre, jedoch nie in Serie gegangene Mercedes C 111-1 Wankel-Konzeptfahrzeug aus dem Jahr 1969 in Originalgröße als Demo-Showcar nachgebaut worden.

Christoph Seiler von der „Stiftung Museum Autovision – die Technologie-Arena“: „Haupt-Initialzündung war die Tatsache, dass dieses Fahrzeug zwar schon für