Die neapolitanische Pizza ist Unesco-Kulturgut und eines der Nationalgerichte Italiens. Mit dem legendären Fladenbrot wird in jüngster Zeit in großem Stil herumexperimentiert. Sogar Pizza mit Melone gibt es inzwischen. Die Puristen erachten das als Frevel.

In Neapel werden die Top-Pizzaioli, wie die Pizzabäcker am Fuß des Vesuvs genannt werden, verehrt und gefeiert wie Rockstars. Und so erregt es jeweils sehr viel Aufsehen, wenn einer von ihnen