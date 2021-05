Pasta-Transporte aus Italien werden auf die Schiene verlagert. Aber es gibt starke Einbrüche im Bahn-Güterverkehr durch die Industrie-Flaute.

In der Corona-Krise sichern Güterzüge viele Lieferketten, während sich Lkw an Grenzen stauen. Nun zeigt sich die Bedeutung leistungsfähiger Frachtzüge für die Grundversorgung. „Der Verkehr ist stabil, es gibt nur wenige Einschränkungen und Verzögerungen“, sagt Sigrid Nikutta die neue Chefin von DB Cargo. „Wir fahren nach wie vor grenzüberschreitend“, betont Nikutta. Insgesamt ist die Schienengüterverkehrssparte der Deutschen Bahn (DB) in 17 Ländern aktiv. Damit der Betrieb weiter funktioniert, wurde eine Taskforce mit internationalen Teams eingerichtet, die sich täglich mehrmals abstimmen.

Nun zahlt sich der größte Vorteil des Frachttransports auf der Schiene aus. Mit sehr wenigen Menschen können riesige Mengen relativ umweltschonend bewegt werden. Ein einziger Güterzug kann mehr als 50 Lastwagen ersetzen.

Besonders Lebensmittel-Konzerne haben die Bahn als Alternative wiederentdeckt, damit ihre Ladenregale mit Konsumgütern gefüllt bleiben. „Wir fahren die Lieferungen hoch, zum Beispiel starten wir zusätzliche Verkehre aus Italien“, berichtet Nikutta. Rund 100 Waggons pro Woche bringen nun vor allem Pasta und Tomatenkonserven für die großen Handelsriesen wie Aldi nach Deutschland. Auch Zellstoffe für die Produktion von Toilettenpapier rollen jetzt über die Schiene, ebenso Medikamente – also Waren des täglichen Bedarfs, die zuvor fast nur noch per Lkw transportiert wurden.

Das Bundesverkehrsministerium begrüßt, dass DB Cargo eine Hotline für potentielle Neukunden geschaltet hat. Der Schienenverkehr spiele für den ungehinderten Warenverkehr national wie grenzüberschreitend eine wichtige Rolle, heißt es im Haus von Minister Andreas Scheuer (CSU). Man sei „mit der DB im engen Austausch, um Verkehre und das System Schiene insgesamt aufrecht zu erhalten, vor allem mit Blick auf die Personalsituation.“

DB-Konkurrenten bangen um Existenz

DB Cargo muss als systemrelevanter Betrieb im Eigentum des Bundes trotz hoher Verluste nicht um die eigene Existenz bangen. Anders sieht es bei manchen privaten Konkurrenten anders aus, die seit der Bahnreform 1994 mehr als die Hälfte des deutschen Marktes für Schienenfracht erobert haben. „Es gibt Güterbahnen, die ohne Hilfen und Ersatz für wegbrechende Verkehre schnell an ihre finanziellen Limits kommen würden“, warnt Peter Westenberger vom Netzwerk Europäische Eisenbahnen (NEE). Die Margen im Transportgeschäft sind gering. 2018 lag der Gewinn aller Güterbahnen außerhalb des DB-Konzerns nach NEE-Angaben nur bei rund 80 Millionen Euro.

Die Politik hat lange versäumt, faire Bedingungen im Wettbewerb zwischen Straße und Schiene zu schaffen. Der Anteil der Züge am Warentransport schrumpfte über Jahrzehnte drastisch auf weniger als ein Fünftel. Zwar wuchsen die Frachtmengen auch bei den Bahnen, doch der größte Teil der zusätzlichen Ladungen und Container landete auf Lastwagen.

Verkehrsaufkommen geht zurück

„Die Güterbahnen sind bereit, zusätzliche Verkehre zu übernehmen“, betont NEE-Geschäftsführer Westenberger. NEE-Vorstandsvorsitzender Ludolf Kerkeling weist darauf hin, dass „nach unserem Kenntnisstand auch weiterhin kein Lokführer unserer Mitglieder an Covid-19 erkrankt ist“ und führte dies auf die eingeführten Infektionsschutzmaßnahmen und die „prinzipbedingt sehr niedrige Kontakthäufigkeit“ im Schienengüterverkehr zurück. Probleme bereiten den meisten Unternehmen aber Rückgänge beim Verkehrsaufkommen. Einer aktuellen Umfrage unter den NEE-Mitgliedern zufolge lag im März der Rückgang bei den meisten Unternehmen zwischen 10 und 20 Prozent der Leistung. Bei den auf bestimmte Regionen oder Segmente spezialisierten Unternehmen ergaben sich Abweichungen – von im Einzelfall minus 60 Prozent bis zu unveränderten Transportleistungen.

Alle Befragten gingen davon aus, dass die Leistung im April weiter abnimmt. Neben der Lage im produzierenden Gewerbe wurden als Grund dafür auch die verstärkt wirksamen Dumpingpreise genannt, die im Straßengüterverkehrsgewerbe selbst für ruinösen Wettbewerb sorgen, aber auch Verkehre von der Schiene auf die Straße rückverlagern. Noch, so das Ergebnis der Umfrage, seien die Unternehmen in ihrer Existenz nicht gefährdet, allerdings müssen nach Kerkelings Auffassung weitere Instrumente der Regierung zügiger geprüft und auf die speziellen Bedingungen angepasst werden. Es müsse ein nachhaltiger Einbruch des Schienengüterverkehrs verhindert werden, wie er sich nach der Finanzkrise 2009/10 über mehrere Jahre durch die unternehmerischen wie auch die verkehrspolitischen Bilanzen gezogen hatte. Kerkeling: „Wenn wir im Einklang mit den Klimaschutzzielen bis 2030 einen Marktanteil der Schiene von mindestens 25 Prozent erreichen wollen, müssen staatliche Hilfen jetzt auch gezielt investiert werden, um die Branche fitter zu machen.“ Als kurzfristig wirkende Maßnahme fordert das NEE eine Senkung der Trassenpreise, die die Transportunternehmen als eine Art Schienenmaut für das Befahren des DB-Netzes zahlen müssen.

Kommentar: Pasta und Klopapier