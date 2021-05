Lebensmittel, die „aus der Region“ kommen, sind gefragt wie nie zuvor. Doch wer genauer wissen will, was „Regional“ beim jeweiligen Produkt bedeutet und wie sinnvoll entsprechende Siegel sind, wird oft vor allem eines: ganz schön verwirrt.

Sie versprechen „gesicherte Qualität aus Rheinland-Pfalz“, „Bio aus Baden-Württemberg“ oder einen „geschützten Ursprung“ etwa aus dem Spreewald oder dem Allgäu: Regionalsiegel. Allein in Rheinland-Pfalz gibt es sieben Regionalinitiativen und mehrere Erzeugergemeinschaften, die lokal erzeugte Lebensmittel offerieren. Verbraucher greifen bei Produkten aus der Region gerne zu, wähnen sie sich doch bei Qualität sowie Engagement für die Landwirte in ihrer Nachbarschaft und den Klimaschutz auf der sicheren Seite. Für gut vier von fünf Deutschen (83 Prozent) ist es beispielsweise laut Ernährungsreport 2020 des Bundeslandwirtschaftsministeriums „sehr wichtig“, dass ein Produkt aus der Region kommt – ein Plus von zehn Prozent in den vergangenen vier Jahren. Die Zahlen variieren zwar je nach Auftraggeber einer Studie, der Trend ist dennoch überall erkennbar.

Doch wie fast immer, wenn es um Siegel, Qualitätskriterien und Inhalte geht, wird es schnell unübersichtlich. „Das Täuschungspotenzial bei regionalen Waren ist hoch“, sagt Susanne Umbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Denn: Was genau eine Region ist, wird nur selten klar definiert, es gibt keine gesetzliche Grundlage. Ist die Region die Großgemeinde, der Landkreis, das Umland der Großstadt – oder ist es ein Bundesland, der ganze Süden, die gesamte Bundesrepublik? Greift ein Verbraucher, der in Brandenburg aufgewachsen ist, noch zu regionalen Produkten, wenn er im Südwesten Spreewälder Gurken kauft?

Hunderte Regionalsiegel mit eigenen Standards

„Kunden verorten eine Region maximal im Umkreis von 50 Kilometern um ihren Heimatort, für den Handel aber ist das oft ganz Deutschland“, erläutert Umbach die Erfahrungen, die die Verbraucherschützer gemacht haben. Zudem bleibe viel zu oft unklar, ob das gesamte Produkt inklusive der Rohstoffe aus der Region stammt oder – im Extremfall – nur der Hauptsitz des Unternehmens dort angesiedelt ist.

Deutschlandweit gibt es Hunderte Regionalsiegel mit jeweils eigenen Standards. Viele Verbraucher verlieren sich in diesem Dschungel. So hat eine Studie der Verbraucher-Initiative für das Projekt label-online gezeigt, dass Siegel, Label und Gütezeichen zwar von 69 Prozent der Deutschen als sinnvolle zusätzliche Information angesehen werden. 72 Prozent empfinden die Vielzahl jedoch zugleich als verwirrend. Das Braunschweiger Thünen-Institut für Marktanalyse, eine Forschungseinrichtung des Bundes, fordert deshalb klare Kriterien für Siegel: Irreführende Kennzeichnungen müssten unterbunden werden, die Informationen auf dem Label knapp, aussagekräftig und auch für weniger informierte Käufer ansprechend sein.

Das Fischerei-Label MSC könnte Vorbild sein

Ein derartiger Versuch ist beispielsweise das Qualitätszeichen Rheinland-Pfalz. Es wird vom Landwirtschaftsministerium vergeben und verspricht „qualitativ hochwertige und umweltschonend erzeugte Lebensmittel mit gesicherter Herkunft“. Bei Obst, Gemüse und Co. heißt das, die Vorschriften des integrierten Anbaus müssen erfüllt sein. Das ist mehr als konventionelle Landwirtschaft leistet, aber deutlich weniger als der Bio-Anbau. Bei tierischen Produkten ist der Mindestanspruch die sogenannte tiergerechte Haltung. Bei Schweinen bedeutet das beispielsweise, dass sie zwei DIN-A4-Blätter mehr Platz und ein Spielzeug bekommen, um ihren Intellekt zu bedienen.

Auf Bundesebene wurde bereits 2014 das sogenannte Regionalfenster eingeführt. Das weiß-blaue Viereck zeigt, woher ein Produkt kommt, wo es verarbeitet wurde und wie hoch der Anteil regionaler Zutaten am Gesamtprodukt ist. Die Aussagen des Regionalfensters zeigen das Problem der Siegel im Allgemeinen: Sie bilden nur einen Ausschnitt ab, hier die Herkunft. Für Aussagen zur Nachhaltigkeit, zu Qualität oder zu den Produktionsbedingungen bedarf es weiterer Label: etwa das EU-Bio-Siegel für eine nahezu vollständige ökologische Landwirtschaft oder das MSC-Label für nachhaltige Fischerei. Gerade das MSC-Label zeigt, dass der Markt durchaus selbstregulierend funktionieren kann, wenn er die richtigen Anreize schafft – die Fischereien lassen sich freiwillig zertifizieren, weil der Handel verstärkt nachhaltige Fischereiprodukte nachfragt. Das Regional-Siegel prangt nur auf etwa 4700 Produkten.

Corona sorgt für „regionalen“ Aufwärtstrend

Christian Böttcher vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH) bezeichnet die regionale Herkunft dementsprechend als „ein Produkt-Segment unter vielen im Supermarkt“. Doch das Potenzial ist groß: Der Gesamtumsatz mit regionalen Produkten liegt derzeit bei rund 30 Milliarden Euro von insgesamt etwa 200 Milliarden Euro, die der Lebensmittelhandel jährlich umsetzt. So kooperieren große Handelsunternehmen wie Rewe und Edeka zunehmend mit regionalen Produzenten, erzählen deren Geschichte und sortieren immer häufiger Obst, Gemüse und Kartoffeln, aber auch Fleisch, Milch, Käse und Eier mit regionalen Bezeichnungen in ihre Regale ein. Um den Produkten aus der Region den Weg in die Supermärkte zu ebnen, fördert etwa Rheinland-Pfalz die Gründung von Erzeugergemeinschaften.

Zuletzt hat die Corona-Pandemie für einen weiteren Aufwärtstrend bei den regionalen Lebensmitteln gesorgt. „Regional hat Bio ein wenig den Rang abgelaufen“, sagt Verbraucherberaterin Umbach. Nicht gerade zu Recht, denn regionale Lebensmittel seien nicht per se qualitativ hochwertiger oder hätten eine bessere Klimabilanz als Produkte aus anderen Gegenden. Für den Verbraucherschutz wäre deshalb ein Regionallabel nach Vorbild des EU-Bio-Siegels erstrebenswert: Herkunft und Qualität auf einen Blick. Handelsverbands-Sprecher Böttcher sieht da wenig Chancen: „Region ist für jeden etwas anderes, das lässt sich nicht durchsetzen.“

Online bestellen, auf echtem Markt abholen

Wer Wert auf regionale Produkte legt, wird am ehesten auf Wochenmärkten und in Hofläden fündig. Nachhaltige und regional erzeugte Produkte lassen sich inzwischen aber auch online ordern: Über die Initiative Marktschwärmer bestellen Kunden online Lebensmittel von Erzeugern aus der Region und holen sie wenige Tage später auf einem echten Markt ab. Für alle Supermarkt-Käufer heißt es, genau hinzuschauen und persönliche Prioritäten zu setzen: Ist die Klimabilanz wichtiger als das Tierwohl, sind die Arbeitsbedingungen der Produzenten entscheidend oder dass der Landwirt auch regionale Besonderheiten am Leben erhält? Für Susanne Umbach steht fest: „Wer regional und saisonal einkauft, stärkt die Landwirtschaft vor Ort und sorgt für eine bessere Ressourcenbilanz.“ Das geht dann auch fast ganz ohne Siegel.