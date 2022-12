Die letzten Tage vor Weihnachten sind Schnäppchenzeit, vor allem bei TV-Geräten. Worauf ist zu achten?

Wie viel darf es kosten? Ein 55-Zoll-Full-HD-TV von Samsung gibt es schon ab 550 Euro. Ein Oberklasse-OLED-Gerät gleicher Größe mit 4K-Auflösung von LG fordert dagegen etwa 2500 Euro. In der Mitte wäre dann ein Samsung QLED 4K Q60B für etwa 1000 Euro. Aber genau das Gerät gibt es vor Weihnachten schon für etwa 700 Euro. In diesem Mittelbereich kann man wenig falsch machen. Samsung, Panasonic, Sony oder LG liefern hier solide Qualität ab.

LG bei Stiftung Warentest oft spitze

Wer in Tests schaut, bekommt andere Empfehlungen. So hat die Stiftung Warentest ganz frisch ihre Bestenliste in Sachen TV veröffentlicht. Da finden sich in fast allen Größenklassen Geräte von LG an der Spitze. Die bieten meist ein Display aus kontrastreichen organischen Leuchtdioden (OLED). Die Technik ist (und bleibt) etwas teurer. Sie liefert aber auch die feineren Kontraste und die tiefsten Schwarzwerte. Tageslichtgucker sind mit einem günstigeren LCD-Display besser bedient, das heller leuchtet und das nebenbei auch weniger Strom verbraucht, was an der besseren Effizienzklasse abzulesen ist.

Nach einem Testsieger zu suchen, kann ohnehin scheitern. Wer etwa nach einem von den Warentestern gelobten Samsung GQ50QN94AAT Ausschau hält, muss sehr aufmerksam sein, denn ihm werden auch Geräte mit Kennungen wie GQ50Q8-0AATXZG oder GQ50LS03BAUXZG präsentiert. Immerhin sind alle 50 Zoll groß und von guter Qualität. Letzterer hat sogar mit etwa 820 Euro den Titel eines Preis-Leistungs-Siegers geholt, was eine Empfehlung wert ist.

Ab welcher Größe lohnt sich 4K?

Zur Orientierung ist neben dem Budget die gewünschte Größe entscheidend. 4K-Auflösung ist Standard. Da sollte der Bildschirm 65 Zoll Diagonale haben, damit sich die detaillierte Auflösung lohnt. Damit die Bilder ansehnlich sind, sollten aber mindestens Full-HD-Signale vom Sender, dem Streaming-Portal oder einer Blu-ray zur Verfügung stehen. Die werden vom TV-Rechner hochskaliert. Richtig Spaß macht 4K natürlich erst, wenn 4K-Bilder eingespeist werden.

Ein echtes Schnäppchen (das man auch findet) ist in der 65-Zoll-Klasse der Samsung GQ65S95BAT. Er schnitt bei den Warentestern mit Note 1,7 exzellent ab. Das Gerät kostete zum Start etwa 3000 Euro, die Warentester nennen noch 2300 Euro. Und aktuell werden gerade mal 1900 Euro aufgerufen. Dafür gibt es sogar ein OLED-Display. Ähnlich günstig sieht es beim Panasonic TX-65JXW944 aus. Der ist 65 Zoll groß, verfügt über ein helles und kontrastreiches LCD-Display und ist seit dem Warentest-Preis von 1100 Euro nochmals um 200 Euro im Preis gesunken.