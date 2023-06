Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Lebensdauer von Produkten fließt in deren Ökobilanz ein. Mit ihren Kaufentscheidungen tragen Verbraucher Klimaverantwortung.

Werden in elektrische Geräte Sollbruchstellen eingebaut, Bauteile, die bewusst so konstruiert sind, dass sie nach einer bestimmten Zeit kaputtgehen? Und die an Stellen stecken, an die man zur Reparatur