MAINZ. Ende 2022 soll die Innovationsagentur Rheinland-Pfalz an den Start gehen, die Unternehmen helfen soll, Unterstützung bei neuen Ideen und Produkten zu finden. Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) stellte das Projekt am Montag in Mainz vor.

Wie ein Navigationsgerät solle die Agentur aufzeigen, welche Unterstützungen sich die Unternehmen auf ihrem Weg holen könnten, sagte Schmitt. Es gehe um Förderungen von Bund und Land, um Kontakte zu den Hochschulen, darum, von bestehenden Netzwerken zu profitieren, und schließlich auch, um gezielte Beratungsangebote oder Coachings in Anspruch zu nehmen.

Viele kleine und mittlere Unternehmen hätten keine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, deshalb sei es für sie schwierig, neben dem laufenden Betrieb neue Dinge zu entwickeln und gleichzeitig nach Fördermöglichkeiten dafür zu suchen. Diese seien ebenso Zielgruppe der Agentur wie Unternehmen, die ganz neu an den Start gehen, etwa als Ausgründungen aus den Hochschulen.

1,4 Millionen Euro eingeplant

Nach den Worten Schmitts geht das Angebot der Agentur über die Dienstleistungen hinaus, die beispielsweise schon von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) angeboten werden. Im Haushaltsentwurf der Regierung für das nächste Jahr sind 1,4 Millionen Euro für die Agentur vorgesehen.

Hermann Hill, Professor für Verwaltungswissenschaft und Öffentliches Recht an der Universität Speyer, verglich die Innovationsagentur mit dem Bürgeramt einer Gemeinde, in dem Dienstleistungen an einer Stelle gebündelt seien.

Die CDU-Opposition im Landtag kritisierte, das Ziel sei richtig, Wissenschaft und Wirtschaft besser zu verzahnen, aber diese Aufgabe vom Ministerium in eine Agentur auszugliedern sei ein falscher Weg.