Deutlich längere Fahrzeiten und der Wegfall von diversen Zügen sind die Folge von monatelangen Bauarbeiten auf der Schnellstrecke von Kassel nach Göttingen. Betroffen sind auch mehrere Mannheimer ICE-Linien. Bei Reisen nach Berlin lässt sich die Problemstrecke allerdings meiden.

Vom 24. April bis zum 16. Juli ist die Schnellstrecke zwischen Kassel und Göttingen wegen einer Grundsanierung komplett gesperrt. Die Maßnahme ist Teil eines Erneuerungsprogramms für die beiden ersten Schnellstrecken Hannover–Würzburg und Mannheim–Stuttgart, mit deren Inbetriebnahme vor rund 30 Jahren der ICE-Verkehr in Deutschland begann. 2019 wurde der Abschnitt zwischen Hannover und Göttingen erneuert, 2020 die Strecke von Mannheim nach Stuttgart.

ICE von Mannheim nach Hamburg und von Mannheim über Braunschweig nach Berlin werden zwischen Kassel und Göttingen über die alte Strecke umgeleitet, die wegen des Umwegs über Eichenberg deutlich länger ist und nur viel niedrigere Geschwindigkeiten zulässt. Deswegen verlängern sich die Fahrzeiten um rund 30 bis 40 Minuten. Dabei bleibt der Fahrplan südlich von Kassel in der Regel unverändert, nördlich von Göttingen kommen die Züge aus Richtung Süden entsprechend später an beziehungsweise fahren in der Gegenrichtung früher ab.

ICE über Leipzig nach Berlin nicht betroffen

Während die ICE-Züge von Mannheim nach Hamburg trotz der verlängerten Fahrzeit die schnellste Verbindung sind, ist die Situation bei den Zügen von Mannheim nach Berlin anders. Hier fährt nur etwa jeder zweite ICE über die betroffene Strecke. Die anderen Züge fahren über Leipzig und sind deshalb von den Bauarbeiten zwischen Kassel und Göttingen nicht tangiert. Bei den Zügen, die zweistündlich ab Mannheim (beispielsweise um 9.32 Uhr und 11.32 Uhr) nach Berlin fahren, beträgt die Fahrzeit zwischen den beiden Hauptbahnhöfen wie üblich knapp fünf Stunden. Allerdings könnte es sein, dass sich wegen der im Vergleich kürzeren Fahrzeit die Nachfrage verstärkt auf diese Züge verlagert und es deshalb bei den Zügen mit verlängerter Fahrzeit über Göttingen leichter ist, preisgünstige Sparpreis-Tickets zu bekommen.

Die Bauarbeiten führen nicht nur zu längeren Fahrzeiten, sondern wegen knapper Kapazitäten auf der Umleitungsstrecke über Eichenberg auch zum Ausfall von Zügen der ICE-Linie Frankfurt-Flughafen–Berlin. Damit entfällt beispielsweise auch die Umsteigeverbindung, die ansonsten zwischen Mannheim und Braunschweig ein stündliches Angebot schafft. Es gibt nur den zweistündlichen Direktzug mit längerer Fahrzeit.