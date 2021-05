Während der Corona-Krise gibt es für Arbeitnehmer mehr Kurzarbeitergeld ab dem vierten Monat der Kurzarbeit – und zwar automatisch. Nicht automatisch werden hingegen über 18-jährige Kinder, die in Ausbildung oder im Studium sind, bei den Zahlungen berücksichtigt.

Das bestätigte das rheinland-pfälzische Landesamt für Steuern (LfSt) auf Anfrage. Betroffene sollten deswegen aktiv werden.

Welchen Unterschied bringt ein Kind beim Kurzarbeitergeld?

Für den Antrag auf einen Kinderfreibetrag, der ab dem ersten Monat zum Bezug eines höheren Kurzarbeitergelds berechtigt, gilt jetzt ein vereinfachtes Verfahren. Der Unterschied beim Kurzarbeitergeld ist beträchtlich: Es beläuft sich auf mindestens 60 Prozent des fehlenden Nettogehalts ohne Kind oder auf 67 Prozent mit.

Wie ist das mit dem Freibetrag?

Solange das Kind jünger als 18 Jahre ist, steht der Kinderfreibetrag in der elektronischen Lohnsteuerkarte (amtlich: „elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale“, ELStAM) des Arbeitnehmers. Ab dem Kalenderjahr, das dem Jahr der Volljährigkeit des Kindes folgt, entfällt dies aber.

Wie sind die Voraussetzungen?

Anspruch auf den Kinderfreibetrag besteht, wenn sich das über 18-jährige Kind in einer Ausbildung, einem Studium oder in einem freiwilligen sozialen Jahr befindet (längstens bis zum 25. Lebensjahr).

Was bedeutet das bei Kurzarbeit?

Fehlt der entsprechende Eintrag, berücksichtigt der Arbeitgeber das Kind bei der Auszahlung des Kurzarbeitergelds nicht. Statt 67 Prozent Lohnersatz gibt es dann nur 60 Prozent, es sei denn, es gehört noch ein zweites, unter 18-jähriges Kind zum Haushalt. Auch von dem in den Folgemonaten steigenden Kurzarbeitergeld hat der Beschäftigte dann weniger.

Was ist zu tun?

Betroffene können den Kinderfreibetrag beim Finanzamt beantragen, informiert das Landesamt für Steuern (LfSt) in Koblenz. „Hierfür ist ein Antrag auf Lohnsteuerermäßigung (Hauptvordruck und Anlage Kinder) erforderlich“, erläutert die Finanzbehörde.

Wie läuft das ab?

Nach dem jetzt geltenden vereinfachten Verfahren genügt es laut LfSt, zum Beispiel die Ausbildungs- oder Studienbescheinigung per E-Mail oder Fax an das Finanzamt zu senden. Aber Achtung: Arbeitnehmer mit Steuerklasse V oder VI, für die in den ELStAM kein Kind berücksichtigt wird, müssen ersatzweise eine Bescheinigung bei der Agentur für Arbeit beantragen.

Ab wann gibt es mehr Geld?

Nach Auskunft der Lohnsteuerhilfevereine greift ein neu eingetragener Kinderfreibetrag „leider erst ab dem Folgemonat“. Das ist wichtig zu wissen, weil die Höhe des Kurzarbeitergeldes Corona-bedingt gestaffelt ist: Ab dem vierten Monat des Bezugs beträgt es 70 oder – mit Kind – 77 Prozent des letzten Nettogehalts und ab dem siebten Monat 80 oder – mit Kind – 87 Prozent. Voraussetzung ist, dass die Arbeitszeit auf die Hälfte oder weniger reduziert wird. Ob Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung spielt keine Rolle. Die Sonderregelung ist bis Ende 2020 befristet.