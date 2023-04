Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehr als 10 Millionen Bundesbürger sind in Kurzarbeit – und es könnten noch viel mehr werden in den nächsten Wochen. Wichtig für alle Betroffenen: Das Kurzarbeitergeld muss zwar nicht versteuert werden, es erhöht aber den Steuersatz. Wie das kommt – und was sonst noch zu beachten ist: ein Überblick.

Zu Beginn der Corona-Krise hat der Gesetzgeber den Bezug von Kurzarbeitergeld erleichtert. Bei mindestens 50-prozentiger Kurzarbeit soll nun auch die Leistung erhöht werden –