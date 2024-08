Die Beschäftigen bei Daimler Truck sind Aufs und Abs gewohnt. Der Konzern sollte ihnen nun entgegenkommen.

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck bereitet seine Belegschaft im Lkw-Werk in Wörth auf Kurzarbeit vor. Zumindest für langjährige Mitarbeiter kommt das nicht überraschend. Sie wissen: Schwankungen sind gerade in der Lkw-Branche normal. Denn Spediteure reagieren äußerst sensibel auf wirtschaftlich unruhige Zeiten – die Nachfrage nach Lastwagen sinkt.

Nach den schwierigen Corona-Jahren hat sich das Lkw-Geschäft zunächst rasant erholt. Doch nach dem Rekordjahr 2023 zeichnete sich schnell ab, dass es so nicht weitergeht. Die Konsequenz für Wörth: Sparmaßnahmen. Wurden 2023 noch mehr als 1000 Schüler und Studenten als Ferienarbeiter während der Sommermonate eingestellt, entfiel die Ferienarbeit nun komplett. Auch feste Mitarbeiter mussten Abstriche machen. Immerhin: Im laufenden Jahr wurden in Wörth rund 380 Leiharbeiter in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen.

Wie die Kurzarbeit in Wörth genau aussehen wird, soll gemeinsam mit dem Betriebsrat beschlossen werden. Klar ist: Daimler Truck sollte dieses Instrument, das nur für Notfälle gedacht ist, seinen Beschäftigten nicht länger als unbedingt nötig zumuten. Der Konzern könnte ihnen außerdem mit einer großzügigen Aufstockung des Kurzarbeitergelds entgegenkommen. Denn so oder so verzichten die Betroffenen auf viel Geld.