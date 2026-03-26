Der Frankenthaler Pumpen- und Armaturenspezialist hat auch das Geschäftsjahr 2025 mit deutlichen Zuwächsen abgeschlossen. Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum.

Im Gegensatz zum Branchentrend hat der Frankenthaler Pumpen-, Armaturen- und Servicekonzern KSB im fünften Jahr in Folge seinen starken Wachstumskurs fortgesetzt und Arbeitsplätze geschaffen, während die Gesamtbranche über einen weiteren deutlichen Stellenabbau nachdenkt. „2025 war erneut eines der besten Geschäftsjahre in der Firmengeschichte,“ sagte Stephan Timmermann, Sprecher der KSB-Geschäftsleitung am Donnerstag bei Vorlage der Jahreszahlen am Stammsitz in Frankenthal.

Auf das laufende Jahr blickt KSB – zumindest vorsichtig – optimistisch. Kriegerische Konflikte, Handelsbarrieren und Konjunkturschwächen werden KSB auch im laufenden Jahr begleiten, sagte Timmermann. Selbst wenn die Auswirkungen des „unglücklichen Iran-Kriegs“ auf Kostensteigerungen, Inflation und höhere Logistikkosten noch „nebelbehaftet“ seien und das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2026 bislang unter den Erwartungen liege, werde KSB „den Kurs beibehalten und das Schiff konsequent weiterfahren“, sagte Timmermann. Der Konzern sei krisenresilient, ergänzte Finanzchef Matthias Schmitz: „Wir fürchten die Zukunft nicht.“

So erwartet KSB für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz zwischen 2,9 und 3,2 Milliarden Euro, einen Auftragseingang von 3,1 bis 3,5 Milliarden Euro und ein Vorsteuerergebnis (Ebit) zwischen 220 und 265 Millionen Euro.

Stärkstes Plus bei Pumpen

Bis zum Jahr 2030 soll der Konzernumsatz nach dem Wunsch des Verwaltungsrats bei 4 Milliarden Euro liegen. Eine erste wichtige Hürde hat KSB 2025 genommen. Erstmals lagen die Erlöse jenseits der 3-Milliarden-Grenze (rund 3,035 Mrd Euro). Währungseffekte hätten KSB jedoch etwa die Hälfte des Wachstums gekostet, sagte Timmermann. Der im Vergleich zum Euro schwächere Dollar, aber auch die indischen Rupie, der brasilianischen Real oder der chinesischen Renminbi schlugen beim Umsatz mit 77,4 Millionen, beim Auftragseingang mit 84,3 Millionen Euro negativ zu Buche. Ohne diese Effekte betrüge die auf den Umsatz bezogene Rendite nicht 8,3, sondern 9,2 Prozent, betonten Timmermann und Schmitz.

Den stärksten Umsatz-Zuwachs verzeichnete 2025 das Segment Pumpen mit 4,3 Prozent auf 1,618 Milliarden Euro. Bei den Armaturen legte KSB um 1,3 Prozent auf 404 Millionen Euro Umsatz zu, das Service-Segment lag mit 1,013 Milliarden Euro Umsatz etwa auf Vorjahresniveau. Die Region Europa bleibe mit einem Anteil von 47 bis 48 Prozent die absolut stärkste Region mit Blick auf den Umsatz. Das prozentual höchste Wachstum verzeichnete der Konzern in der Region Mittlerer Osten/Afrika mit einem Zuwachs von 7,6 Prozent.

Rekord bei Order

Auch beim Auftragseingang legte das Segment Pumpen 2025 mit einem Zuwachs von 6,1 Prozent auf 1,76 Milliarden Euro am stärksten zu. Wegen rückläufiger Ersatzteilnachfrage lag der Auftragseingang im Ersatzteil- und Servicegeschäft 2025 um 1,7 Prozent unter dem Vorjahr.

Einen weiteren Rekord vermeldete KSB vor wenigen Wochen bei den Aufträgen im laufenden Geschäftsjahr. Für mehr als 150 Millionen Euro baut KSB Hauptkühlmittelpumpen für ein Kernkraftwerk in Osteuropa. Die bis 2032 reichenden Arbeiten deckten die Grundlast im Stammwerk. „Es ist das Futter, das wir in Frankenthal brauchen“, sagte Timmermann, „und wir wissen jetzt, was wir in der Speisekammer haben.“

Das Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern steigerte KSB um 3,2 Prozent auf 252,1 Millionen Euro. Die globale Transformation auf ein neues IT-System habe das Ergebnis dabei mit 26,6 Millionen Euro belastet, sagten Timmermann und Schmitz. Das Nachsteuerergebnis konnte KSB von 146,8 im Jahr 2024 auf 166,4 Millionen im vergangenen Geschäftsjahr steigern. Als Treiber des KSB-Erfolgs nannte Timmermann unter anderem die globale Präsenz, die „hervorragenden Mitarbeiter“, die Neupositionierung der Marke, die Marktorientierung sowie die Unternehmenskultur bei KSB.

Rund 181 Millionen Euro hat KSB im Geschäftsjahr 2025 weltweit investiert, darunter 25 Millionen Euro in neue Lager und die Erweiterung des Servicestandorts in Richmond in den USA und 25 Millionen Euro in die Erweiterung und Energieeffizienz am Standort Pegnitz. In den Stammsitz Frankenthal will KSB in den kommenden Jahren rund 200 Millionen Euro investieren. „Das ist ein klares Bekenntnis zum Stammwerk“, sagt Stephan Timmermann. Von der Gesamtsumme sind gut 70 Millionen Euro für das neue Kompetenzzentrum für die für KSB wichtige Fertigung der traditionsreichen Eta-Pumpenfamilie, vorgesehen. Der Spatenstich für das Zukunftsprojekt ist für Anfang Juni geplant.

Erneut zugelegt hat KSB auch bei der Belegschaft. Weltweit baute das Unternehmen 431 Stellen auf, darunter mehr als 100 in Deutschland. Stand Ende 2025 beschäftigte der Konzern 16.838 (2024: 16.407) Mitarbeiter. Inzwischen hat sich die Zahl auf global 16.920 Mitarbeiter erhöht. Weitere Zuwächse gab es auch in Deutschland. Ende Februar arbeiteten 5076 Menschen für KSB (2024: 4924), darunter 2005 am Stammsitz in Frankenthal (Ende 2024: 1927) und 1510 im fränkischen Pegnitz (1479).

Stand Ende 2025 beschäftigte der Konzern 16.838 Mitarbeiter, 2024 waren es 16.407. An den deutschen Standorten arbeiteten im vergangenen Jahr 5049 Menschen für den Pumpen- und Armaturenspezialisten KSB – ein Zuwachs von 125. Am Stammsitz in Frankenthal arbeiteten Ende vergangenen Jahres rund 2000 (Vorjahr 1927) Menschen, im fränkischen Pegnitz waren es rund 1500 (1478) .

Deutlicher Kurszuwachs

Auch für das vergangene Geschäftsjahr sollen die Anteilseigner belohnt werden. Der Hauptversammlung will die Geschäftsleitung eine Dividende von 26,50 (26,50) Euro für Stammaktien sowie 26,76 (26,76) Euro für Vorzugspapiere vorschlagen. Freude dürfte den Aktionären vor allem aber der Aktienkurs von KSB bereiten. Der Wert für die Vorzugsaktie etwa hat sich innerhalb von drei Jahren auf derzeit knapp 1200 Euro mehr als verdreifacht.