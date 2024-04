Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jetzt steht es fest: Das Pumpen- und Armaturenunternehmen KSB investiert an seinem Stammsitz Frankenthal rund 60 Millionen Euro in den Ausbau der Produktion der für den SDax-Konzern so wichtigen Eta-Pumpen. KSB-Chef Stephan Timmermann redet mit der RHEINPFALZ über viel Freude und in Sachen Bundespolitik auch über Frust.

Es ist ein klares Bekenntnis zur Pfalz und zum Gründungsstandort Frankenthal: