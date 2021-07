Politiker von Grünen, SPD und Linkspartei haben den Lebensmittelhändler Edeka Südwest aufgefordert, das Filialnetz der K&U-Bäckerei nicht abzustoßen. Zum Marktgebiet der Edeka-Regionalgesellschaft Südwest mit Sitz in Offenbach gehört auch die Pfalz.

In einer am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichen Solidaritätserklärung heißt es: „Diese Zerschlagung ist unverantwortlich, denn Edeka Südwest zählt zu den Gewinnern der Corona-Pandemie und erzielt satte Gewinne.“ Die über 3000 Beschäftigten hätten eine Lohnerhöhung verdient. Doch stattdessen sollten die Filialen an die Inhaber der Einzelfilialen der Handelsgesellschaft verkauft werden.

Dort drohten den Mitarbeitern Lohnverluste, längere Arbeitszeiten und eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Edeka Südwest hingegen verwies darauf, dass die Verkaufsstellen der Bäckerei K&U seit vielen Jahren defizitär seien. Man habe deshalb bereits 2019 damit begonnen, Verkaufsstellen an interessierte selbstständige Kaufleute des Edeka Südwest-Verbunds zu übergeben. „Das Angebot an Brot- und Backwaren kann so noch stärker an den jeweils örtlichen Kundenwünschen ausgerichtet werden, wodurch Umsatzchancen generiert werden.“ Mit der Neuausrichtung könnten also weiter Perspektiven für die Mitarbeitenden an den Verkaufsstellen eröffnet und negative Auswirkungen für sie abgewendet werden. Edeka Südwest betonte zugleich, dass man das Gespräch mit dem Betriebsrat suche.

In Freiburg fing alles an

Gegen die Pläne von Edeka Südwest hatte bereits die Gewerkschaft NGG mobil gemacht und Proteste organisiert.

Die Historie der K&U-Bäckerei beginnt 1919 mit der Gründung der Bäckerei Usländer in Freiburg. 2004 kam die Mannheimer Bäckerei Knupfer dazu. Zur K&U-Bäckerei gehören auch die etwa 90 Filialen des Bäckerhauses Ecker. Die K&U-Bäckerei, eine 100-prozentige Tochter der Edeka Südwest gilt als größter Backwarenfilialist in Deutschland.