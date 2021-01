Beim Einkauf achten die meisten Verbraucher auf den Preis – vor allem bei Lebensmitteln. Doch an immer neuen Aktionen im Handel wächst die Kritik – nicht nur bei Bauern.

Zu den Festtagen kam bei vielen gerade wieder etwas Besonderes auf den Tisch. Dann darf es auch schon mal mehr kosten. Im neuen Jahr locken Supermärkte aber gleich mit „Knüllern“. Landwirte protestieren seit Wochen gegen Niedrigpreise vor allem bei Fleisch und Milch. Die großen Handelsketten sind deswegen teilweise auch schon auf die Erzeuger zugegangen. Doch der Lebensmittelmarkt bleibt 2021 im Blick der Politik, die dem ständigen Kostendruck bei den Erzeugern deutlichere Schranken setzen will.

Auch Verbraucherschützer kritisieren extreme Preiskämpfe und fordern ein stärkeres Einbeziehen von Kosten für mehr Umwelt- und Tierschutz direkt in die Nahrungsproduktion. Der Chef des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (VZBV), Klaus Müller: „Es darf nicht so sein, dass Lebensmittel zu Billigstpreisen verschleudert werden.“ Irgendjemand zahle die Zeche dafür. „Und das sind in vielen Fällen zurzeit die Landwirte.“ Zur Wahrheit gehörten allerdings auch Praktiken gerade in der konventionellen Landwirtschaft, die weder den Erwartungen der Bevölkerung entsprächen, noch Tierschutz- und Umweltstandards und Klimazielen.

Nahrungsmittel teils billiger als ihre Produktionskosten

Müller kritisiert: „Wie kann es sein, dass Obst, Gemüse, Milch, Eier, Fleischprodukte preiswerter verkauft werden, als sie hergestellt wurden?“ Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) schlug vor, auf Verpackungen den Anteil anzugeben, der vom Verkaufspreis an die Bauern geht. „Das ist auf jeden Fall gut gemeint“, kommentiert das Müller. Nichts spreche bei unverarbeiteten Produkten wie Obst, Gemüse oder Milch dagegen. Bei verarbeiteten Lebensmitteln stünde aber der Bürokratieaufwand in keinem Verhältnis.

Bauernpräsident Joachim Rukwied sagte dazu, mehr Transparenz bei Preisen sei grundsätzlich gut. „Die hohen deutschen Erzeugungsstandards müssen belohnt und höher vergütet werden. Das gilt für Fleisch, Milch, Obst und Gemüse in gleichem Maße.“ Aus Sicht des Bauernverbandes sei dies über einen „Deutschland-Bonus“ vorstellbar, der an gewisse Erzeugungskriterien gebunden sei. Klöckner moniert ein „massives Machtungleichgewicht“ zwischen Erzeugern und Handel. Per Gesetz will die Ministerin unfaire Handelspraktiken verbieten – etwa kurzfristige Stornierungen von Anlieferungen oder einseitiges Ändern von Lieferbedingungen.