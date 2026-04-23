Finanzexperten haben gezeigt, wie die Mehrwertsteuer einfacher, gerechter und günstiger gestaltet werde könnte. Doch die Bundesregierung geht „in die falsche Richtung“.

Die Bundesregierung hat sich in ihren subventionspolitischen Leitlinien selbst verpflichtet, alle Subventionen regelmäßig zu überprüfen. Auch Steuersubventionen. Die gibt es in großem Umfang bei der Mehrwertsteuer. Für eine „Vielzahl an Ausnahmetatbeständen“ gilt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz von 7 Prozent, erläutert das Mannheimer Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung ( ZEW). Das verursache hohe Steuerausfälle, die sich 2026 auf 43,5 Milliarden Euro summieren, so das ZEW in einer Studie. Diese Ausnahmen hat der Bundesrechnungshof mehrfach kritisiert und auch eine Überprüfung angemahnt.

„Klare Empfehlung“

Das Bundesfinanzministerium hatte das ZEW beauftragt, die Steuersubventionen bei der Mehrwertsteuer unter die Lupe zu nehmen und Handlungsempfehlungen zu geben. Das ZEW kommt in seiner Studie zu einer „klaren Empfehlung“. Es gebe zu viele Ausnahmen vom regulären Mehrwertsteuersatz (19 Prozent). Historisch seien immer neue Vergünstigungen geschaffen worden, die heute vielfach kaum noch zu rechtfertigen seien, erläutert Friedrich Heinemann, Leiter des ZEW-Forschungsbereichs Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft.

„Keinesfalls sollten die Ermäßigungen ohne zweifelsfreie Begründungen weiter ausgeweitet werden“, heißt es nun in der ZEW-Studie. Die lag dem Finanzministerium bereits am 20. November vergangenen Jahres vor, wurde aber erst vor wenigen Tagen veröffentlicht. Doch mit der Mehrwertsteuervergünstigung für Restaurants und Verpflegungsdienstleistungen, die seit Anfang 2026 gilt, hat die aktuelle Bundesregierung genau diese „Bewegung in die falsche Richtung“ eingeschlagen, vor der die Studie warnt.

Die Mannheimer Finanzexperten legen überzeugende Ansätze für eine Reform der Mehrwertsteuer vor, die praktisch nur Vorteile bringt und auch noch allen zugute kommt. Würden alle Steuervergünstigungen bei dieser Abgabe abgeschafft, dann könnte der reguläre Mehrwertsteuersatz von 19 auf 16,7 Prozent gesenkt werden, heißt es in der Studie. Wohlgemerkt: Dabei gehen dem Staat keine Einnahmen aus dieser Abgabe verloren. Das zeige die „erheblichen Spielräume“, die eine Reform der Umsatzsteuer eröffnen würde.

Für die Wissenschaftler ist klar: Das würde das Steuersystem transparenter, einfacher und gerechter machen und Bürokratie abbauen. Heinemanns Forschungskollegin Daniela Steinbrenner sagt: „Ein Abbau schlecht begründeter Ausnahmen würde nicht nur die Einnahmesituation verbessern, sondern auch Bürokratiekosten und Abgrenzungsprobleme deutlich reduzieren.“ Abgrenzungsprobleme bei der Ermäßigung des Mehrwertsteuersatzes entstehen überall dort, wo nicht eindeutig feststeht, ob eine Lieferung oder Leistung unter den ermäßigten Steuersatz fällt oder nicht: ein klassisches Dauerproblem des Umsatzsteuerrechts, sagen Fachleute.

„Nicht sinnvoll“

Finanzwissenschaftler Heinemann kritisiert: Viele dieser Vergünstigungen bei der Mehrwertsteuer seien „weder verteilungspolitisch überzeugend noch wirtschaftlich sinnvoll“. Die ZEW-Experten haben die verschiedenen Ausnahmen angeschaut und bewertet, ob die politischen Ziele mit der Ermäßigung wirksam und kosteneffizient erreicht werden.

So wird beispielsweise differenziert bewertet, ob die Steuermindereinnahmen verhältnismäßig sind, die Maßnahmen überhaupt wirken oder eine günstige Verteilungswirkung eintritt, sprich: Haushalte mit niedrigeren Einkommen stärker entlastet werden.

Als „vergleichsweise gut begründbar“ gelten demnach reduzierte Sätze für Lebensmittel, den öffentlichen Personennahverkehr sowie Photovoltaikanlagen. Vor allem die Ermäßigung für Lebensmittel senke nachweislich die Preise, entlastet insbesondere einkommensschwache Haushalte und wirke damit verteilungspolitisch wie gewünscht, stellt das ZEW fest.

Weniger überzeugend sind demnach die Ermäßigungen in den Bereichen Kultur und Unterhaltung sowie für Rehabilitations- und Gesundheitsleistungen. Hier reichten die Ermäßigungen zu stark in den Bereich von Wellness und Freizeit.

„Nicht mehr überzeugen“, so die ZEW-Studie, können hingegen die Begründungen für Ermäßigungen bei Restaurant-, Verpflegungs- und Beherbergungsdienstleistungen. Die reduzierte Besteuerung von Hotels sei „nicht überzeugend gerechtfertigt und ein klarer Kandidat für die Abschaffung“: Sie sei wenig zielgenau und es profitierten vor allem Haushalte mit hohem Einkommen.

Vollends fallen die Ermäßigungen bei Restaurant-, Verpflegungsdienstleistungen (nicht für Getränke) durch, auf die sich die Regierungskoalition vor allem auf Drängen der CSU geeinigt hatte und die seit Jahresanfang dauerhaft gelten. Den damit verursachten hohen Steuerausfällen fehle „eine tragfähige Begründung“. Wettbewerbsargumente etwa seien nicht überzeugend, da Restaurants nicht in nennenswerter internationaler Konkurrenz stünden. Die Steuerermäßigung habe auch keine wünschenswerten Verteilungseffekte, höhere Einkommen profitierten stärker. Gehe es um den Erhalt von traditionellen, familiengeführten Restaurants oder die Stärkung von Verpflegungsangeboten in strukturschwachen oder Randregionen, dann gebe es wesentlich wirksamere Instrumente: etwa gezielte, lokale Förderprogramme.

Keine Lösung

Dem häufig vorgebrachten Argument eines möglichen positiven Arbeitsmarkteffektes bei Restaurants und Gaststätten fehle die Begründung, deshalb einen einzelnen Sektor zu bevorzugen. Auch zahlreiche andere Wirtschaftszweige seien durch besonders arbeitsintensive Strukturen geprägt und wiesen ebenfalls einen hohen Anteil an gering qualifizierten Arbeitskräften auf. Die steuerliche Sonderbehandlung von Restaurants löse keine strukturellen Probleme des Arbeitsmarktes, sondern würde diese lediglich zwischen verschiedenen Branchen verschieben. Aus rechtlicher Sicht ergebe sich sogar eine mit dem Gleichheitsgrundsatz kaum vereinbare Ungleichbehandlung.

Für die ZEW-Experten ist die Marschrichtung für eine Reform der Mehrwertsteuer klar: Wenig zielgenaue und weitgehend nicht gerechtfertigte Ermäßigungen sollten abgebaut werden. Das senkt Verwaltungskosten und öffnet Spielräume für eine aufkommensneutrale Absenkung des Regelsteuersatzes. Die gesamtwirtschaftlichen Kosten wären gering, die Verteilungseffekte überwiegend günstig.

Für eine „realistischere“ Möglichkeit halten die Studienautoren eine Beibehaltung nur der Ermäßigung für Lebensmittel. Hier wäre eine Senkung des Regelsteuersatzes auf gut 18,1 Prozent möglich bei gleichzeitiger Vereinfachung der Steuerstruktur und ohne nennenswerten negativen Verteilungseffekt.

Die Bundesregierung hat sich indes bereits anders entschieden und eine zusätzliche, in den Augen der Experten besonders schlecht begründete Ausnahme Anfang 2026 dauerhaft eingeführt. Mit der neuen Steuervergünstigung für Restaurants und Verpflegungsdienstleistungen hat sie entschlossen die „Bewegung in die falsche Richtung“ eingeschlagen.