Gold ist wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise so teuer wie noch nie.

In der Nacht zum Montag stieg der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) bis auf 1944,71 Dollar (1673,44 Euro) und übertraf damit das bisherige Rekordhoch von rund 1921 Dollar vom September 2011 deutlich. Damit zog der Goldpreis in diesem Jahr bereits um etwas mehr als ein Viertel an, wobei er vor allem seit Mitte Juni stark zulegte. Zu Beginn des Corona-Crashs an den Finanzmärkten hatte Gold noch an Wert verloren, obwohl das Edelmetall als Krisenwährung gilt. Mitte März kostete eine Feinunze zeitweise weniger als 1500 Dollar. Die drastischen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie rühren teils aus der hohen Unsicherheit über den Fortgang der Krise. Sie sind ursächlich für die stark steigende Verschuldung von Staaten und Unternehmen sowie anhaltend niedrige Zinsen.