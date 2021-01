Die Beschäftigten im von Corona gebeutelten Einzelhandel sind vorwiegend weiblich.

Die rund 112.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im rheinland-pfälzischen Einzelhandel sind auch in diesem Jahr besonders von der Pandemie betroffen. Gleiches gilt für die mehr als 32.000 Minijobber. Ob in Ladengeschäften, denen während des Lockdowns ein Großteil ihres Geschäfts wegbricht, oder in Supermärkten – fast 70 Prozent aller Erwerbstätigen dort waren 2019 Frauen, wie aus Daten der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht. Noch höher liegt der Anteil bei den geringfügig Beschäftigten. Im Einzelhandel arbeitet mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen (50,4 Prozent) in Teilzeit. Zum Vergleich: Über alle Branchen hinweg leisteten 2019 in Deutschland 29 Prozent der Erwerbstätigen Teilzeitarbeit.