Mehr als 3,3 Millionen Deutsche haben im vergangenen Jahr eine Reise auf einem Kreuzfahrtschiff gebucht. Die Branche hat damit einen neuen Passagierrekord erreicht.

Helene Fischer, Franziska van Almsick, Lena Meyer-Landrut – wenn es darum geht, kräftig die Werbetrommel zu rühren, spannt Europas größter Reisekonzern Tui gerne Prominente als Taufpaten für neue Schiffe ein. Voriges Jahr wurde sogar Robbie Williams für ein Open-Air-Konzert zum Start der „Mein Schiff Relax“ im Hafen von Malaga engagiert. Die nächste Taufe des ersten Schwesterschiffs soll weniger aufwendig werden. „Zum ersten Mal darf ein Mein-Schiff-Fan diese einmalige Rolle übernehmen“, kündigt Wybcke Meier an, die Chefin von Tui Cruises.

Am 20. Juni wird in Triest die „Mein Schiff Flow“ getauft und geht dann mit knapp 4000 Urlaubern an Bord im Mittelmeer auf Reisen. Wie die fast identische „Relax“ wurde der 333 Meter lange und 42 Meter breite Luxusliner von Fincantieri im italienischen Monfalcone an der Adriaküste gebaut, geschätzte Kosten: mehr als eine Milliarde Euro. Dennoch kann ein solcher Urlaubsdampfer schon nach wenigen Jahren satte Gewinne einfahren – denn die Branche wächst wieder rasant und hat die tiefen Einbrüche wegen Corona überwunden.

Schiffsreisen werden billiger

Das zeigen auch die neuen Zahlen des Deutschen Reiseverbands zum hiesigen Markt. Demnach haben voriges Jahr 3,34 Millionen Bundesbürger eine Urlaubsreise auf hoher See unternommen, das entspricht 338.000 zusätzlichen Gästen und einem Wachstum von mehr als elf Prozent. Die Gesamtausgaben stiegen auf fast 5,6 Milliarden Euro, was gut 300 Millionen Euro Zusatzeinnahmen bedeutet. Allerdings sind die Ausgaben pro Person geschrumpft: Im Schnitt kostete eine Reise 1671 Euro, exakt 87 Euro weniger.

Der Grund: Mit im Schnitt 9,7 statt zuvor 10 Nächten sank die Reisedauer spürbar und zudem sorgt die Konkurrenz der Anbieter für viele Sonderangebote. „Die Kreuzfahrt überzeugt mit klar kalkulierbaren Leistungen und einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis – das kommt in preissensiblen Zeiten besonders gut an“, beschreibt DRV-Präsident Albin Loidl die Marktentwicklung. In den letzten drei Jahrzehnten hat der Urlaub auf dem Wasser tatsächlich einen rasanten Boom erlebt.

1995 waren gerade mal etwas mehr als 300.000 Passagiere mit Kreuzfahrtschiffen auf Meeren und Flüssen unterwegs, zehn Jahre später hatte sich die Nachfrage schon mehr als verdreifacht. 2019 waren es schon 3,7 Millionen, im Corona-Jahr 2020 mit seinen Lockdowns nur noch 1,4 Millionen, drei Jahre später aber waren die Zahlen vor der Pandemie bereits wieder erreicht. 2025 schließlich kletterte die Passagierzahl von 3,8 auf 4,2 Millionen, eingerechnet sind dabei 863.000 Gäste auf Flussschiffen.

Fortschritte beim Umweltschutz

Mit weitem Abstand beliebtestes Fahrtgebiet blieb auch 2025 die Nordsee mit einem Anteil von 37 Prozent, gefolgt vom westlichen Mittelmeer mit 20 Prozent sowie dem Atlantik einschließlich Kanaren, Madeira, Kapverden, Azoren und Portugal mit 14 Prozent. Auf die Ostsee entfallen 7 Prozent, auf die Karibik, Mittel- und Südamerika gut sechs Prozent. Fünf Prozent aller Reisen führen ins östliche Mittelmeer, nur 2,5 Prozent zum Arabischen Golf und nach Ägypten.

Kreuzfahrten sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor in Europa. „Unsere Branche steht als Schlüsselindustrie für Hightech und Innovation, sichert 55 Milliarden Euro Wertschöpfung pro Jahr und 440.000 Jobs“, betont Tui Cruises-Meyer. Bis 2036 haben die Reedereien weitere 76 Neubauten bestellt – fast alle bei Werften in Europa, wo auch die US-Weltmarktführer Carnival (unter anderem Aida und Costa), Royal Caribbean (zur Hälfte an Tui Cruises beteiligt) sowie Norwegian Cruise Line ihre Ozean-Riesen für Milliardensummen ordern.

Die Branche macht auch beim Schutz der Umwelt und Zielgebiete deutliche Fortschritte. Dazu werden die Anbieter durch schärfe Umweltvorschriften gezwungen. Viele neue Schiffe haben aufwendige Umwelttechnik an Bord und können mit Flüssiggas angetrieben werden, was die giftigen Abgase aus der Verbrennung von Schweröl und Diesel vermeiden kann. Zudem können manche Häfen die Riesendampfer an den Kais bereits mit landseitigem Strom versorgen, womit sich die Abgasbelastung angrenzender Stadtgebiete verringert, wenn die Schiffsmotoren nicht mehr ständig laufen müssen.