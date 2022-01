Starke Bilder für Social-Media, ein Flyer für’s Geschäft oder ein Poster für die Party? Mit den Funktionen der Online-Version der Adobe Creative Cloud erspart man sich die Installation teurer Programme.

Der neue Adobe-Dienst ist für alle, die schnell und auch ohne große Erfahrungen im Gestalten für alle möglichen Online- und Offline-Zwecke Bilder, Layouts oder Videos erstellen wollen. Vor allem Nutzer von Social-Media-Diensten wie Facebook oder Instagram werden das Angebot lieben, denn so lassen sich ohne Aufwand sehr ansehnliche Botschaften aus Fotos, Grafiken und Texten komponieren.

Genutzt wird der Dienst als Browser-Applikation. Nach der Anmeldung auf der Adobe-Website öffnet sich eine sehr übersichtliche Bedienoberfläche. Der Mittelbereich ist zunächst leer. In einem Hauptmenü wählt man aus, ob beispielsweise ein Flyer, eine Einladungskarte, ein Poster oder ein Facebook-Post erstellt werden soll. Im linken Bereich erscheinen nach der Vorauswahl zahlreiche Vorlagen – die oft auch Templates genannt werden. Jedes Template bietet bereits Hintergrund, Bilder, Grafikelemente und Schriftfelder. All das kann aber geändert und ausgetauscht werden, auch mit einem anfangs ganz leeren Layout.

Ein Menü am Rand bietet weitere Auswahlpunkte für Fotos, Textelemente, Symbole, Hintergründe und Logos, die einfach in das Layout gezogen werden. Natürlich lassen sich auch leicht eigene Bilder und Grafiken importieren. Im rechten Bereich erscheinen unterschiedliche Bedienoptionen, je nachdem, was für ein Layout-Element man per Mausklick angewählt hat. Bei einem Textfeld erscheinen dann Bedienfelder für die Wahl anderer Schriftarten, die Schriftgröße, Schatten, Kontur und andere Effekte. Die Wirkung von Änderungen ist sofort am Layout in der Mitte zu prüfen. Die Bedienoptionen sind üppig; manche Effekte sollten behutsam eingesetzt werden, wenn es nicht zu schräg oder grell ausfallen soll. Aber um das zu testen, lassen sich auch unterschiedliche Versionen eines Projektes speichern. Ist man mit seinem Projekt zufrieden, lässt es sich als Bild in unterschiedlichen Formaten auf dem eigenen Rechner speichern.

Adobe bietet seine webbasierte Creative Cloud in zwei Versionen an: als kostenlosen Dienst und als monatliches Abonnement, das derzeit 11,89 Euro kostet. Zum Start lässt es sich einen Monat kostenlos testen, danach kann es monatlich gekündigt werden. Wer unkompliziert zwischendurch etwas gestalten will, der kommt mit dem Gratis-Angebot sicher aus. Abonnenten bekommen aber deutlich mehr: Es gibt eine kostenlose App, die auf Mobilgeräten mit iOS und Android zu nutzen ist. Auf einem Tablet kann man dann wählen, ob man per App oder im Browser an seinen Projekten basteln will, Der Zugriff auf Photoshop Express lässt eine ausgefeiltere Bildbearbeitung zu. Statt 2 GB Cloudspeicher gratis, können Abonnenten auf 100 Gigabyte zugreifen. Der Vorlagenkatalog ist mit anspruchsvolleren Premium-Templates gefüllt. Und bei den Bildern gibt es den Zugriff auf die gesamte Kollektion von derzeit über 160 Millionen lizenzfreien Fotos der Adobe-Stock-Collection, die ansonsten nur zu den teuren Abonnements der professionellen Adobe-Creative-Pakete gehören. Auch der Schriftenkatalog ist mit etwa 20.000 Adobe Fonts weit üppiger gefüllt. Wer seine Gestaltung auch bei einem Druckdienst vervielfältigen will, ist auf saubere PDF-Dateien angewiesen. Die gibt es auch nur in der Abo-Version. Wer unterwegs fotografiert und Bilder sofort bearbeiten, konvertieren und auf seinem Social-Media-Account hochladen will, ist auch auf das Abo angewiesen.

Adobe füllt mit diesem Dienst eine Lücke: Immer mehr Menschen gehen auch in ihrer Freizeit mit Bildern, Videos, Schriften und Grafiken kreativ um. Sie mussten bisher umfangreiche Programme installieren. Creative Cloud Express entlastet und macht Gestaltung leicht und mobil. Ein Testmonat sollte ausreichen, um festzustellen, ob das bereits Angebot des kostenlosen Dienstes ausreicht. Also zum Vergleich am besten erst die Gratisversion ausprobieren …