Krankheitsbedingte Ausfälle im Job haben in diesem Sommer nach Auswertungen von Versichertendaten zugenommen – vor allem wegen einer starken Erkältungswelle. Im dritten Quartal 2022 lag der Krankenstand bei 4,7 Prozent, wie die Krankenkasse DAK am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Das seien 1,2 Prozentpunkte mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Die Kasse berief sich auf eine Auswertung der Daten ihrer rund 2,2 Millionen erwerbstätigen Versicherten.

Ursache für den Anstieg sind demnach normale Atemwegserkrankungen und psychische Beschwerden (jeweils plus 34 Prozent). Auch Muskel-Skelett-Erkrankungen (plus 33 Prozent) hätten vermehrt zu Krankschreibungen geführt. Corona-Infektionen seien hingegen weniger bedeutsam.

Im Osten höher als im Westen

Der Anteil von Corona-Ausfällen am gesamten Krankenstand sank laut DAK-Auswertung auf 3,1 Prozent – nach 9,5 Prozent im ersten und 6,3 Prozent im zweiten Quartal. In den östlichen Bundesländern war der Krankenstand laut DAK erneut höher als im Westen (5,5 Prozent gegenüber 4,6 Prozent).

Noch höhere Zahlen meldete die KKH Kaufmännische Krankenkasse in Hannover. Unter ihren erwerbstätigen Mitgliedern sei der Krankenstand im dritten Quartal auf 6,1 Prozent gestiegen. Das sei der höchste Wert seit der Erhebung der Daten im Jahr 2015, so die Kasse mit bundesweit rund 1,6 Millionen Versicherten. Im Bundesländervergleich verzeichnet laut KKH Baden-Württemberg mit 5 Prozent den niedrigsten und Sachsen-Anhalt mit 7,7 Prozent den höchsten Krankenstand. In Rheinland-Pfalz lag dieser im zurückliegenden Quartal demnach bei 6,3 Prozent.

Als Hauptursache nennt auch die KKH vor allem Erkrankungen der oberen Atemwege wie grippale Infekte, Halsentzündungen und Schnupfen. Die größtenteils aufgehobene Maskenpflicht, wieder mehr Begegnungen auf engerem Raum bei der Arbeit und bei Veranstaltungen hätten das Infektionsgeschehen wieder in Gang gesetzt. Ausgewertet wurde die Anzahl der Tage mit ärztlichem Attest von Versicherten, die nicht arbeitslos oder Rentner sind.