Wegen Corona spielt sich das Leben mehr in den Wohnungen ab, was nicht nur den Energieverbrauch dort steigen lässt, sondern auch die Luftfeuchtigkeit. Die Verbraucherzentrale warnt nun vor Schimmelschäden und rät zum Stoßlüften – und auch zum kontrollierten Kipplüften. Die wichtigsten Tipps.

Homeoffice, Homeschooling, kaum soziale Kontakte: Da die Leute häufiger zu Hause sind, nimmt die Feuchtigkeit in der Luft durch das Kochen, Baden, Duschen und allein schon durch das Atmen und Schwitzen zu. „Um Schimmel zu vermeiden, ist es wichtig, dass die relative Luftfeuchtigkeit eine bestimmte Obergrenze über eine längere Zeit nicht überschreitet“, sagt Hans Weinreuter, Leiter des Fachbereichs Energie und Bauen der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in Mainz. Seine Empfehlung: Mit einem Hygrometer die Luftfeuchte in den Räumen regelmäßig messen.

Wie lüfte ich richtig?

Je mehr Menschen sich in Wohnung oder Haus aufhalten, desto häufiger sollte gelüftet werden – laut Verbraucherzentrale im Winter aber mindestens dreimal täglich für fünf bis zehn Minuten mittels Stoßlüftung. Die Thermostatventile an den Heizkörpern unter oder neben den geöffneten Fenstern sollten in dieser Zeit zurückgedreht werden. „Um dauerhaft eine ausreichend trockene Wohnung zu bekommen, reicht mehrmaliges Stoßlüften jedoch nicht immer aus“, sagt Experte Weinreuter.

Fenster auf Kipp – was soll das bringen?

„Eine Menge Feuchtigkeit“ speichern der Verbraucherzentrale zufolge auch Wandoberflächen, Möbel, Bettdecken und Handtücher, wo sie nur verzögert wieder an die Raumluft abgegeben werde. Durch eine Kombination aus Stoßlüftung und „kontrollierter Kipplüftung“ könne auch diese Feuchtigkeit nach draußen gelüftet werden, erläutert die Verbraucherzentrale.

Was bedeutet „kontrolliert“?

Beispielsweise sollte im Bad nach dem Duschen das Fenster zunächst einige Zeit komplett geöffnet werden, um die feuchte Luft gegen trockene auszutauschen. Bleibt anschließend ein kleines Fenster noch für längere Zeit gekippt, werde auch die gespeicherte Feuchte gut abtransportiert. Wichtig laut Verbraucherzentrale: Während des Kipplüftens sollte die Innentür geschlossen und der Heizkörper eingeschaltet bleiben, um die kalte Frischluft aufzuwärmen – womit sie mehr Feuchtigkeit aufnehmen und mit nach draußen nehmen kann. „Im Schlafzimmer ist es ähnlich, weil die Bettdecken viel gespeicherte Feuchtigkeit abgeben und es eher kühl ist. Auch da kann Kipplüften für eine gewisse Zeit ratsam sein“, sagt Weinreuter. Wichtig: Nicht vergessen, das Fenster wieder zu schließen und nicht 24 Stunden auf Kipp stehen lassen.

Wie hilft ein Hygrometer?

Ob ausreichend gelüftet wurde, erkennen viele erst, wenn Feuchteschäden schon aufgetreten sind. „Deshalb gehört in jeden Haushalt ein Hygrometer, mit dem die Luftfeuchtigkeit kontrolliert werden kann. So erkennt man auch schon während des Lüftens, ob die Raumluft wieder trocken genug ist und das Fenster fest geschlossen werden kann“, sagt Experte Weinreuter. So lasse sich ein „Mittelweg“ zwischen Energiesparen und Schimmelvermeidung finden. Auch wegen Corona und dem CO 2 -Austausch müsse gut gelüftet werden. Den Preis eines Hygrometers veranschlagt er auf rund 10 Euro aufwärts.

Welche Luftfeuchte ist zu hoch?

Meistens liegt die relative Luftfeuchtigkeit bei Zimmertemperatur zwischen rund 35 und 55 Prozent, im Bad manchmal höher. Welcher Wert nicht dauerhaft überschritten werden sollte, hängt insbesondere von der Außentemperatur und dem Dämmstandard des Hauses ab. Dazu die Verbraucherzentrale: „An kalten Tagen kann die Obergrenze in schlecht gedämmten Altbauten schon bei 40 Prozent relativer Luftfeuchte liegen, während gut gedämmte Neubauten locker mit 55 Prozent klarkommen.“