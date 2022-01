Fast jeder zehnte Bundesbürger ab 18 Jahren hat aktuell sein Bankkonto überzogen und zahlt hohe Zinsen für den Dispokredit. In einer am Mittwoch veröffentlichten repräsentativen Umfrage für das Kreditportal Smava sagten 9,5 Prozent der Befragten, sie hätten aktuell einen Dispokredit in Anspruch genommen. Das sind mit einem Plus von 17 Prozent deutlich mehr als in einer Umfrage vor einem Jahr. Fast jeder zweite Disponutzer ist demnach mit mehr als 1500 Euro im Minus.

Smava ließ Anfang Januar mehr als 2500 Menschen über 18 Jahren von Civey befragen. Von denjenigen, die den Dispositionskredit nutzen, sind knapp 17 Prozent mit bis zu 250 Euro im Minus, weitere 17 Prozent mit bis zu 500 Euro. 49,5 Prozent sagten, sie seien mit über 1500 Euro im Minus.

Fast 10 Prozent

Laut Stiftung Warentest lag der durchschnittliche Dispozins Ende September bei 9,51 Prozent. „Mit knapp 10 Prozent Zinsen ist der Dispo eine sehr teure Art, sich Geld zu leihen“, sagte Smava-Geschäftsführer Alexander Artopé am Mittwoch. „Er sollte deshalb nur für kurze Zeit genutzt werden.“ Die meisten Disponutzer gleichen ihr Konto nach eigenen Angaben schnell aus. 52 Prozent der Disponutzer sagten, sie könnten ihren Kontostand innerhalb eines Monats wieder aus dem Minus bringen. |afp