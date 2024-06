Fällt der ersehnte Aufschwung doch wieder aus? Wichtige Frühindikatoren verheißen nichts Gutes.

Anleger hatten in letzter Zeit einiges zu verarbeiten: EU-Zollstreit mit China, Furcht vor Rechtsruck und Haushaltskrise in Frankreich, Ungewissheit über die Geldpolitik in den USA und im Euroraum.