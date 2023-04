Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Partylaune in den USA, gedämpfte Zuversicht in Europa: An der Wall Street wurden schon wieder Rekordstände erreicht. Der Deutsche Aktienindex (Dax) beendete die vergangene Woche zwar ebenfalls im Plus, aber deutlich unter dem Mitte August erreichten Rekord von 16.000 Zählern.

Dabei ist die Nachricht, die von den US-Börsen gefeiert wurde, auch für Inhaber deutscher Aktien positiv: Die US-Notenbank will angesichts der wirtschaftlichen Erholung die Dosierung der Geldspritzen,